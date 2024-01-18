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Кубок Азии по футболу

Файзуллаев запустил разгром: сборная Узбекистана разобралась с Индией, одержав первую победу на Кубке Азии 2024

18 Января 2024 • 19:26 Комментировать
Индия
0:3
Узбекистан
окончен

Сборные Индии и Узбекистана сошлись в рамках Кубка Азии по футболу. Матч группового этапа турнира состоялся 18 января на стадионе «Ахмад бин Али».

Протокол игры  
Индия0:3Узбекистан
  4'Файзуллаев Аббосбек (0:1)
  18'Сергеев Игорь (0:2)
  45'Насруллаев Шерзод (0:3)
Сандху ГурпритПуджари НикхилДжинган СандешБхеке РахулМишра АкашСингх Суреш 84' (Сингх Уданта ( 84') ЛаленгмавияСингх Манвир 46' (Правин Рахул ( 46') Тапа Анируд 72' (Фернандес Брэндон ( 72') Сингх Наорем 84' (Тангри Дипак ( 84') Чхетри Сунил 72' (Пандита Ишан ( 72')
Запасные: ЛалчунгнунгаБосе СубхасишСингх АмриндерЧхангте ЛаллианзуалаКаит ВишалСингх МехтабКотал Притам
Юсупов УткирСайфиев ФаррухХусанов АбдукодирЭшмурадов УмарНасруллаев Шерзод 46' (Aбдурахматов Зафармурод ( 46') Урунов Остон 74' (Тургунбаев Азизбек ( 74') Хамробеков Одилжон 83' (Искандеров Джамшид ( 83') Шукуров ОтабекМашарипов Джалолиддин 74' (Эркинов Хожимат ( 74') Файзуллаев Аббосбек 83' (Болтабаев Джамшид ( 83') Сергеев Игорь
Запасные: Диёр ХолматовАбдухаликов БобурХамралиев МухаммадкодирАбдуллаев Абдулла IIЭргашев БотиралиНематов АбдувохидАшурматов Рустам
18 января. Стадион "Ахмед бин Али" (Аль-Райан).

 

Не лучшим образом начали Кубок Азии сборные Индии и Узбекистана. Первые проиграли австралийцам в общем-то без шансов, вторые считались фаворитами матча против Сирии, но впервые пробили в створ на 86-й минуте матча (спасибо Аббосбеку Файзуллаеву) и расписали закономерные нули. Так что в игре второго тура обеим сборным хотелось показать хороший футбол, забить свой первый мяч на турнире.

И прошло это довольно быстро. Даже как-то неудивительно, что главным героем эпизод стал именно Аббосбек Файзуллаев. Отлично встряхнул игру сборной Узбекистана выходом на замену в первом матче, заработал право играть в старте и забил уже на четвёртой минуте! С левого фланга пошёл высокий навес, Шукуров до мяча дотянулся и скинул на угол вратарской, а набежавший игрок ЦСКА в касание кивнул мимо голкипера – 0:1.

Индия вообще оказалась под жёстким прессингом Узбекистана. Номинальные гости атаковали постоянно, не давали сопернику головы поднять и появиться на чужой половине поля. Очень активен был Сергеев. На линии штрафной площади подвинул защитника, примерился и пробил под штангу – чуть-чуть не попал. Но со второй попытки он оформил второй гол сборной Узбекистана. Более того, второй быстрый гол.

Причём Сергеев сам начал атаку отбором в центре поля. Сыграл на Файзуллаева и сам открылся в центре под ответный прострел. Игоря опередил защитник, но пробил по собственным воротам. Мяч врезался в перекладину, отскочил на Сергеева и ему оставалось лишь не промахнуться – 0:2. Затем и Файзуллаев мог добавить результативных баллов в свою копилку. Слева влетел во вратарскую площадь, убрал защитника на замахе и пробил в ближний. Голкипер коленом отвёл угрозу.

Но перед перерывом разгром все-таки был оформлен. С правого фланга прошла разрезающая диагональ, защитник сборной Индии слегка подправил мяч на дальний угол вратарской, куда выскочил Насруллаев. Удар Шерзода в касание, мяч врезается в штангу и затем залетает в сетку - 0:3. И только во втором тайме Индия хоть немного подняла голову. Интригу мог вернуть Рахул, получивший мяч на добивании. Юсупов отразил перед собой, индийский форвард добавил с пары метров, но попал в перекладину.

После этого момента Узбекистан игру успокоил, подопечные Сречко Катанеца стали уже ждать финального свистка. Но и про атаки не забивали, под занавес матча Тургунбаев в контратаке улетел по левому флангу, получил своевременную передачу от Эркинова и в касание пробил в ближний угол. Гурприт в очередной раз парировал коленом, отведя угрозу.

Но этот сейв уже изменить ничего не мог. Сборная Узбекистана разгромила команду Индии, одержав первую победу на Кубке Азии 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Сборная Индии

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