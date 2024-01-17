Сборная Катара обыграла команду Таджикистана и досрочно выиграла группу

На Кубке Азии начали определяться участники раунда плей-офф. Сборная Катара досрочно выиграла группу А, одолев команду Таджикистана во втором туре. Рустам Соиров стал автором первого момента, удар в ближний угол из пределов штрафной был парирован. А вот соперник свой первый шанс воплотил в гол, Акрам Афиф убежал один на один с голкипером и реализовал момент. Афиф еще раз атаковал, а кипер неудачно блокировал не самый сложный удар, тут же добивание Алмоеза Али, и защитник помешал мячу оказаться в сетке.

Во втором тайме Алишер Джалилов перехватил пас от защитника на голкипера и не догнал мяч затем. Алмоез с ближней дистанции наносил удар - в голкипера. В концовке Амадони Камолов жестко сыграл ногой и попал по лицу соперника - удаление.

После двух туров у Катара 6 очков, Китая - 2, Таджикистана и Ливана - по 1.