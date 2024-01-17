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Кубок Азии по футболу

Сборная Катара обыграла команду Таджикистана и досрочно выиграла группу

17 Января 2024 • 19:41 Комментировать
Таджикистан
0:1
Катар
окончен

На Кубке Азии начали определяться участники раунда плей-офф. Сборная Катара досрочно выиграла группу А, одолев команду Таджикистана во втором туре. Рустам Соиров стал автором первого момента, удар в ближний угол из пределов штрафной был парирован. А вот соперник свой первый шанс воплотил в гол, Акрам Афиф убежал один на один с голкипером и реализовал момент. Афиф еще раз атаковал, а кипер неудачно блокировал не самый сложный удар, тут же добивание Алмоеза Али, и защитник помешал мячу оказаться в сетке.

Во втором тайме Алишер Джалилов перехватил пас от защитника на голкипера и не догнал мяч затем. Алмоез с ближней дистанции наносил удар - в голкипера. В концовке Амадони Камолов жестко сыграл ногой и попал по лицу соперника - удаление.

После двух туров у Катара 6 очков, Китая - 2, Таджикистана и Ливана - по 1.

Протокол игры  
Таджикистан0:1Катар
  17'Афиф Акрам (0:1)
Ятимов РустамСафаров Манучехр  35'Ханонов Вахдат  81'Джурабаев ЗоирНазаров Ахтам 82' (Мабатшоев Шервони ( 82') Камолов Амадони  79'Умарбаев Парвизджон 82' (Давлатмир Табрези ( 82') Шукуров Алишер 90' (Хамрокулов Нуриддин ( 90') Панджшанбе ЭхсониСоиров Рустам 46' (Самиев Шахром ( 46') Джалилов Алишер 90' (Алиджони Айни ( 90')
Запасные: Хасанов МухриддинРахимов МухаммадчонХайлоев РусланКурбонов СодикджонНазаров ХолмуродБаротов ДалерИмомназаров Далер
Баршам МешаалАль-Рави БассамСальман ТарекМендес ЛукасВаад Мохаммед  60'Машааль Мустафа 59' (Аль-Хайдос Хассан ( 59') Фати Ахмед  45' 65' (Хухи Буалем ( 65') Габер Джассем 87' (Ро-Ро Педро Мигел ( 87') Мохаммед Исмаиль 46' (Аль-Ганехи Ахмед ( 46') Али АлмоезАфиф Акрам
Запасные: Хатим АбделазизАль-Браке СултанАль-Мухтар АльмахдиМохаммед ХаледЗакария СалахАлаэльдин АхмедАль-Шееб СаадАсад Али
17 января. Стадион "Эль-Байт".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Катара сборная Таджикистана

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