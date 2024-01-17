Сборная Китая снова сыграла со счётом 0:0

На Кубке Азии стартовал второй тур. Первыми на поле вышли сборные Ливана и Китая. Как и в прошлых своих матчах эти команды сегодня не забивали, при этом у номинальных хозяев получалось чуть острее играть впереди. Но в любом случае финальный свисток прозвучал при счете 0:0.
У сборной Катара три очка в активе при одном сыгранном матче, у Китая два очка (1), Таджикистана - одно (1) и Ливана - одно (2).
Протокол игры
Матар Мостафа•Хамис Халил•Мансур Нур18' (Мишель Александер (18') •Аль-Зейн Кассем•Зейн Хуссейн•Тнеш Али•Сроур Хасан90' (Эль-Хельве Хилаль (90') •Сабра Махер•Бугиэль Омар90' (Шоур Валид (90') •Жради Бассель•Маатук Хассан71' (Хайдар Мохамад (71')
Цзюнь-Лин Янь•Линьпэн Чжан•Браунинг Тайас•Чжу Чэньцзе•Лю Биньбинь71' (Се Пэнфэй (71') •Лю Ян•Синь Сюй71' (У Си (71') •Шангуань Ван•Дай Вай-Цунь•Лэй У66' (Тан Лонг (66') •Жанг Юнинг 30'66' (Линь Лянмин (66')
17 января. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".
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