Сборная Китая снова сыграла со счётом 0:0

На Кубке Азии стартовал второй тур. Первыми на поле вышли сборные Ливана и Китая. Как и в прошлых своих матчах эти команды сегодня не забивали, при этом у номинальных хозяев получалось чуть острее играть впереди. Но в любом случае финальный свисток прозвучал при счете 0:0.

У сборной Катара три очка в активе при одном сыгранном матче, у Китая два очка (1), Таджикистана - одно (1) и Ливана - одно (2).