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Кубок Азии по футболу

Сборная Китая снова сыграла со счётом 0:0

17 Января 2024 • 16:34 Комментировать
Ливан
0:0
Китай
окончен

На Кубке Азии стартовал второй тур. Первыми на поле вышли сборные Ливана и Китая. Как и в прошлых своих матчах эти команды сегодня не забивали, при этом у номинальных хозяев получалось чуть острее играть впереди. Но в любом случае финальный свисток прозвучал при счете 0:0.

У сборной Катара три очка в активе при одном сыгранном матче, у Китая два очка (1), Таджикистана - одно (1) и Ливана - одно (2).

Протокол игры  
Ливан0:0Китай
Матар МостафаХамис ХалилМансур Нур 18' (Мишель Александер ( 18') Аль-Зейн КассемЗейн ХуссейнТнеш АлиСроур Хасан 90' (Эль-Хельве Хилаль ( 90') Сабра МахерБугиэль Омар 90' (Шоур Валид ( 90') Жради БассельМаатук Хассан 71' (Хайдар Мохамад ( 71')
Запасные: Халил МехдиДхайни Мухаммед-АлиСабих АлиЛахуд ДаниэльСаад СуниБитар ГабриэльШайту ХассанЯхия Хенди
Цзюнь-Лин ЯньЛиньпэн ЧжанБраунинг ТайасЧжу ЧэньцзеЛю Биньбинь 71' (Се Пэнфэй ( 71') Лю ЯнСинь Сюй 71' (У Си ( 71') Шангуань ВанДай Вай-ЦуньЛэй У 66' (Тан Лонг ( 66') Жанг Юнинг  30' 66' (Линь Лянмин ( 66')
Запасные: Ван Да-ЛэйЦзян ШэнлонЛю ДяньцзоЧэнь ПуВу ШаоконСюй ХаофэнЦюмин ВанЛи Лэй
17 января. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Китая Сборная Ливана

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