Сборная Саудовской Аравии Манчини на 90+9 минуте вырвала победу в матче с командой Омана

В группе F Кубка Азии встретились сборные Саудовской Аравии и Омана. Номинальные хозяева ожидаемо играли первым номером, что стало ещё более явно после 14-й минуты, когда соперник открыл счет с пенальти. Это Салах аль-Яхъя переиграл голкипера с 11 метров. Команда Роберто Манчини безуспешно пыталась отыграться до 78-й минуты. Абдуррахману Гарибу все же удалось пробить вратаря - 1:1. А на девятой компенсированной минуте Али аль-Булаихи вырвал победу для Саудовской Аравии - 2:1.
Также в этой группе во вторник сборная Таиланда переиграла соперника из Кыргызстана (2:0).
Протокол игры
|14'Аль-Яхъя Салах (0:1)
|(1:1) Гариб Абдуррахман78'
|(2:1) Аль-Булаихи Али90'
Кассар Али Аль Ахмед•Аль-Тамбакти Хассан• 13'Алавжами Али•Аль-Булаихи Али•Абдулхамид Сауд•Аль-Хайбари Абдулла75' (Мухтар Али (75') •Аль-Наджи Сами63' (Хади Радиф Абдулла (63') •Канно Мохамед83' (Аль-Гамди Файсал (83') •Аль-Давсари Нассер•Аль-Шехри Салех75' (Гариб Абдуррахман (75') •Аль-Давсари Салем83' (Аль-Бураикан Фирас (83')
Аль-Мухаини Ибрахим•Аль-Алави Аршад•Аль-Браики Халид•Аль Хамиси Ахмед•Аль-Кааби Ахмед•Аль-Яхмади Джамиль•Аль-Саади Хариб•Фаваз Абдулла73' (Аль-Балуши Тамим (73'•Аль-Бусаиди Али87') •Аль-Яхъя Салах78' (Дурбейн Фахми (78') •Аль-Сабхи Иссам46' (Салех Матаз (46') •Аль-Гассани Мухсен73' (Abdulrahman Al-Mushaifri (73')
16 января. Стадион "Халифа Интернейшнл".
Бан пользователя