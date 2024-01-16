Сборная Саудовской Аравии Манчини на 90+9 минуте вырвала победу в матче с командой Омана

В группе F Кубка Азии встретились сборные Саудовской Аравии и Омана. Номинальные хозяева ожидаемо играли первым номером, что стало ещё более явно после 14-й минуты, когда соперник открыл счет с пенальти. Это Салах аль-Яхъя переиграл голкипера с 11 метров. Команда Роберто Манчини безуспешно пыталась отыграться до 78-й минуты. Абдуррахману Гарибу все же удалось пробить вратаря - 1:1. А на девятой компенсированной минуте Али аль-Булаихи вырвал победу для Саудовской Аравии - 2:1.

Также в этой группе во вторник сборная Таиланда переиграла соперника из Кыргызстана (2:0).