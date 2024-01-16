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Кубок Азии по футболу

Сборная Саудовской Аравии Манчини на 90+9 минуте вырвала победу в матче с командой Омана

16 Января 2024 • 22:40 Комментировать
Саудовская Аравия
2:1
Оман

В группе F Кубка Азии встретились сборные Саудовской Аравии и Омана. Номинальные хозяева ожидаемо играли первым номером, что стало ещё более явно после 14-й минуты, когда соперник открыл счет с пенальти. Это Салах аль-Яхъя переиграл голкипера с 11 метров. Команда Роберто Манчини безуспешно пыталась отыграться до 78-й минуты. Абдуррахману Гарибу все же удалось пробить вратаря - 1:1. А на девятой компенсированной минуте Али аль-Булаихи вырвал победу для Саудовской Аравии - 2:1. 

Также в этой группе во вторник сборная Таиланда переиграла соперника из Кыргызстана (2:0).

Протокол игры  
Саудовская Аравия2:1Оман
  14'Аль-Яхъя Салах (0:1)
(1:1) Гариб Абдуррахман78'  
(2:1) Аль-Булаихи Али90'  
Кассар Али Аль АхмедАль-Тамбакти Хассан  13'Алавжами АлиАль-Булаихи АлиАбдулхамид СаудАль-Хайбари Абдулла 75' (Мухтар Али ( 75') Аль-Наджи Сами 63' (Хади Радиф Абдулла ( 63') Канно Мохамед 83' (Аль-Гамди Файсал ( 83') Аль-Давсари НассерАль-Шехри Салех 75' (Гариб Абдуррахман ( 75') Аль-Давсари Салем 83' (Аль-Бураикан Фирас ( 83')
Запасные: Аль-Бурайк МохаммедАль-Малки АбдуллелаАлаа Наджар РахидАль-Сагурк ФавазКадеш ХасанАль-Ями МохаммедАль-Салули Оун
Аль-Мухаини ИбрахимАль-Алави АршадАль-Браики ХалидАль Хамиси АхмедАль-Кааби АхмедАль-Яхмади ДжамильАль-Саади ХарибФаваз Абдулла 73' (Аль-Балуши Тамим ( 73'Аль-Бусаиди Али 87') Аль-Яхъя Салах 78' (Дурбейн Фахми ( 78') Аль-Сабхи Иссам 46' (Салех Матаз ( 46') Аль-Гассани Мухсен 73' (Abdulrahman Al-Mushaifri ( 73')
Запасные: Аль-Агбари ЗахирАль-Хабаши ГанимАль-Мушайфри АбдуллаАль-Малки ОмарАль-Мушайфри МахмудАль-Равахи АхмедАль-Рашиди Файиз
16 января. Стадион "Халифа Интернейшнл".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Саудовской Аравии Сборная Омана

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