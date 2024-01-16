Сборная Таиланда уверенно переиграла соперников из Кыргызстана

Сборные Таиланда и Кыргызстана провести свой первый матч на Кубке Азии. В дебюте Кай Мерк метров с 12 пробил рядом с каркасом. Супачок Сарачат опасно пробивал, но голкипер выручил, а добивание партнера не стало голевым из-за офсайда. Супханат Муеанта по центру протаранил оборону и сильно пробил - перекладина. Элиас Допа выдал хороший дальний удар, голкипер номинальных гостей парировал чуть в сторону, и Супачай Джайдед удачно сыграл на добивании - 1:0. Муеанта перед перерывом оказался сам перед воротами, убрал мяч в сторону от голкипера и с острого угла не попал в рамку. Похожий момент в начале второго тайма, но Муеанта на сей раз зарядил в голкипера. Еще атака с навесом с правого фланга, защитник недалеко выбил мяч, и Сарачат с близкого расстояния поразил цель - 2:0. Команда Таиланда доминировала во втором тайме и заслуженно победила со счетом 2:0.