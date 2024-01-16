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Кубок Азии по футболу

Сборная Таиланда уверенно переиграла соперников из Кыргызстана

16 Января 2024 • 19:30 Комментировать
Таиланд
2:0
Кыргызстан

Сборные Таиланда и Кыргызстана провести свой первый матч на Кубке Азии. В дебюте Кай Мерк метров с 12 пробил рядом с каркасом. Супачок Сарачат опасно пробивал, но голкипер выручил, а добивание партнера не стало голевым из-за офсайда. Супханат Муеанта по центру протаранил оборону и сильно пробил - перекладина. Элиас Допа выдал хороший дальний удар, голкипер номинальных гостей парировал чуть в сторону, и Супачай Джайдед удачно сыграл на добивании - 1:0. Муеанта перед перерывом оказался сам перед воротами, убрал мяч в сторону от голкипера и с острого угла не попал в рамку. Похожий момент в начале второго тайма, но Муеанта на сей раз зарядил в голкипера. Еще атака с навесом с правого фланга, защитник недалеко выбил мяч, и Сарачат с близкого расстояния поразил цель - 2:0.  Команда Таиланда доминировала во втором тайме и заслуженно победила со счетом 2:0.

Протокол игры  
Таиланд2:0Кыргызстан
(1:0) Джайдед Супачай26'  
(2:0) Джайдед Супачай49'  
Хаммай ПативатМикельсон Николас  82'Дола ЭлиасХемвибун ПансаБунматхан Тхиратхон  8'Чамратсами Пирадол 46' (Юен Сарач ( 46') Помпан ВиратепМуеанта Супханат 69' (Вонгкорн Джароенсак ( 69'  90') Сарачат Супачок 88' (Канитсрибампен Ворачит ( 88') Пхала Бодин 69' (Чаренраттанапиром Патхомпол ( 69') Джайдед Супачай 78' (Пейпхимай Тирасак ( 78')
Запасные: Чаннгом СантипхапПрайсуван ДжаккапханАнуин СаранонПромсрикаев ЧаннаронгКаман КритсадаТедсунгноен СиварукБурират Суфахан
Токотаев ЕржанЖыргалбек КайратКозубаев ТамирланАкматов Айзар 75' (Мамыралиев Суйунтбек ( 75') Сагынбаев БекжанМерк Кай 54' (Браузман Кристиян ( 54') Абдурахманов ОдилжонДуйшобеков Бахтияр 46' (Мусабеков Фархат ( 46') Алыкулов Гулжигит  21' 69' (Батырканов Эрнест ( 69'  90') Кожо Жоэлу 69' (Алмазбеков Бекназ ( 69') Мерк Кими
Запасные: Джумашев АтайКадыржанов АдильМищенко АлександрШамурзаев АмантурИсламкулов МарсельАзаров Азим
16 января. Стадион "Абдулла бин Халифа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Таиланда сборная Кыргызстана

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