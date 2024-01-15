Сборная Иордании забила 4 мяча в ворота команды Малайзии

Сборные Малайзии и Иордании провели матч первого тура на Кубке Азии. В дебюте Махмуд аль-Марди дальним ударом закрутил мяч в сетку. Тут же вне игры в атаке номинальных гостей, но ВАР показал, что офсайда не было, а был пенальти. Мусса аль-Тамари пробил с точки в правый угол, кипер не угадал. Аль-Тамари забил и с игры, поразил правый угол ворот, но здесь реально вне игры. Язан Альнаимат справа от лицевой линии вложил мяч в ногу аль-Марди - разгром уже.

Второй тайм получился малособытийным, так как всем уже было всё ясно. В концовке аль-Тамари получил пас из глубины и перебросил голкипера - 0:4. Напоследок Мохаммад Хашиш дальним ударом сотряс штангу.