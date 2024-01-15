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Кубок Азии по футболу

Сборная Иордании забила 4 мяча в ворота команды Малайзии

15 Января 2024 • 22:31 Комментировать
Малайзия
0:4
Иордания
окончен

Сборные Малайзии и Иордании провели матч первого тура на Кубке Азии. В дебюте Махмуд аль-Марди дальним ударом закрутил мяч в сетку. Тут же вне игры в атаке номинальных гостей, но ВАР показал, что офсайда не было, а был пенальти. Мусса аль-Тамари пробил с точки в правый угол, кипер не угадал. Аль-Тамари забил и с игры, поразил правый угол ворот, но здесь реально вне игры. Язан Альнаимат справа от лицевой линии вложил мяч в ногу  аль-Марди - разгром уже.

Второй тайм получился малособытийным, так как всем уже было всё ясно. В концовке аль-Тамари получил пас из глубины и перебросил голкипера - 0:4. Напоследок Мохаммад Хашиш дальним ударом сотряс штангу.

Протокол игры  
Малайзия0:4Иордания
  12'Аль-Марди Махмуд (0:1)
  18'Аль-Тамари Мусса (0:2)
  32'Аль-Марди Махмуд (0:3)
  85'Аль-Тамари Мусса (0:4)
Хазми АхмадДэвис Мэтью ТомасЭльдстоль ДжуниорКоолс ДионАйман Ариф 63' (Рашид Ахьяр ( 63') Фазаил Афик 80' (Расид Сафави ( 80') Уилкин СтюартКорбин-Онг ЛаверХалим Файсал 80' (Сумарех Мохамадоу ( 80') Лок Даррен 46' (Саад Шахрул ( 46') Моралес Ромель 63' (Жозуэ Пауло ( 63')
Запасные: Абба СиамерСен-Лин БренданСафари СяхмиТан ДоминикТинг Дэниел СангГани АзриНазрель Шикх Изхан
Абу Лайла ЯзидХаддад Эхсан 67' (Шильбая Ферас ( 67') Насиб АбдаллаАль-Араб ЯзанАль-Аджалин СалемАль-Рашдан Низар  45' 67' (Хамад Анас ( 67') Аль-Равабдех НурАль-Тамари Мусса 89' (Аль-Дардур Хамза ( 89') Ольван АлиАль-Марди Махмуд 35' (Хашиш Мохаммад ( 35') Альнаимат Язан 67' (Айед Раджай ( 67')
Запасные: Жуади АхмадАбу Зрайк МохаммедРатеб СалехЯсин Анас БаниМари БараАль-Фахури АбдаллаАвад Фади
15 января. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Иордании сборная Малайзии

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