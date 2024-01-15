Сборная Иордании забила 4 мяча в ворота команды Малайзии

Сборные Малайзии и Иордании провели матч первого тура на Кубке Азии. В дебюте Махмуд аль-Марди дальним ударом закрутил мяч в сетку. Тут же вне игры в атаке номинальных гостей, но ВАР показал, что офсайда не было, а был пенальти. Мусса аль-Тамари пробил с точки в правый угол, кипер не угадал. Аль-Тамари забил и с игры, поразил правый угол ворот, но здесь реально вне игры. Язан Альнаимат справа от лицевой линии вложил мяч в ногу аль-Марди - разгром уже.
Второй тайм получился малособытийным, так как всем уже было всё ясно. В концовке аль-Тамари получил пас из глубины и перебросил голкипера - 0:4. Напоследок Мохаммад Хашиш дальним ударом сотряс штангу.
Протокол игры
|12'Аль-Марди Махмуд (0:1)
|18'Аль-Тамари Мусса (0:2)
|32'Аль-Марди Махмуд (0:3)
|85'Аль-Тамари Мусса (0:4)
Хазми Ахмад•Дэвис Мэтью Томас•Эльдстоль Джуниор•Коолс Дион•Айман Ариф63' (Рашид Ахьяр (63') •Фазаил Афик80' (Расид Сафави (80') •Уилкин Стюарт•Корбин-Онг Лавер•Халим Файсал80' (Сумарех Мохамадоу (80') •Лок Даррен46' (Саад Шахрул (46') •Моралес Ромель63' (Жозуэ Пауло (63')
Абу Лайла Язид•Хаддад Эхсан67' (Шильбая Ферас (67') •Насиб Абдалла•Аль-Араб Язан•Аль-Аджалин Салем•Аль-Рашдан Низар 45'67' (Хамад Анас (67') •Аль-Равабдех Нур•Аль-Тамари Мусса89' (Аль-Дардур Хамза (89') •Ольван Али•Аль-Марди Махмуд35' (Хашиш Мохаммад (35') •Альнаимат Язан67' (Айед Раджай (67')
15 января. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".
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