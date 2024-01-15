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Кубок Азии по футболу

Сборная Ирака обыграла соперников из Индонезии благодаря странному голу

15 Января 2024 • 19:33 Комментировать
Индонезия
1:3
Ирак
окончен

Сборные Индонезии и Ирака провели свой первый матч на Кубке Азии. Марселино Фердинан отметился хитрым ударом в самом дебюте, перебросил голкипера и попал в перекладину. Момент у других ворот, и снова каркас в деле, это Хорди Ахмат едва не срезал мяч в сетку после подачи углового со стороны соперника. Моханад Али умчался практически один на один с вратарем и вывел сборную Ирака вперед. Якоб Саюри блеснул техникой и мимо голкипера прострелил на Фердинана, который не мог промахнуться с линии вратарской - 1:1.  На 45-й минуте номинальные гости устроили штурм ворот, три удара подряд, и Осама Рашид поразил цель - 1:2.  Очень много споров вызвал этот эпизод, так как там был явный офсайд. Подождем комментариев со стороны футбольных властей.

Во втором тайме было меньше остроты. После подачи с правого фланга Аймен Хуссейн в силовой борьбе избавился от опеки и вколотил мяч в сетку - 1:3.

Протокол игры  
Индонезия1:3Ирак
  17'Али Моханад (0:1)
(1:1) Фердинан Марселино37'  
  45'Рашид Осама (1:2)
  75'Хуссейн Аймен (1:3)
Сутариади Эрнандо АриРидхо Ризки 88' (Уолш Сэнди ( 88') Амат ХордиБэгготт Элкан  2' 76' (Димас Драхад Мухаммад ( 76') Мангкуалам Аснави 46' (Сулаеман Витан ( 46') Архан ПраматаСаюри ЯкобЙеннер Ивар 76' (Камбуйа Рики ( 76') Хубнер ДжастинФердинан МарселиноСтрёйк Рафаэль 76' (Клок Марк ( 76'  90')
Запасные: Эдо Фебрианса МохаммадСетьяно АдамПрасетио ВахьюМаулана ЭгиАргавината НадеоРиянди МухаммадБинтанг Хокки
Хассан ДжалалАли ХусейнНатик СаадАднан Али 88' (Путрос Франс Диа ( 88') Доски МерхаузРашид Осама 71' (Амин Юссеф ( 71') Аль-Аммари Амир 88' (Сулака Ребин ( 88') Байеш ИбрагимИкбал Зидан 60' (Хуссейн Аймен ( 60') Джасим АлиАли Моханад 60' (Ресан Башар ( 60')
Запасные: Ахмед ЯхьяБазиль АхмедТалиб ФахадАлли АхмадМаджед МонтадерТахсин ЗаидАль-Хамади Али
15 января. Стадион "Ахмед бин Али" (Аль-Райан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Индонезии Сборная Ирака

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