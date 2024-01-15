Сборная Ирака обыграла соперников из Индонезии благодаря странному голу

Сборные Индонезии и Ирака провели свой первый матч на Кубке Азии. Марселино Фердинан отметился хитрым ударом в самом дебюте, перебросил голкипера и попал в перекладину. Момент у других ворот, и снова каркас в деле, это Хорди Ахмат едва не срезал мяч в сетку после подачи углового со стороны соперника. Моханад Али умчался практически один на один с вратарем и вывел сборную Ирака вперед. Якоб Саюри блеснул техникой и мимо голкипера прострелил на Фердинана, который не мог промахнуться с линии вратарской - 1:1. На 45-й минуте номинальные гости устроили штурм ворот, три удара подряд, и Осама Рашид поразил цель - 1:2. Очень много споров вызвал этот эпизод, так как там был явный офсайд. Подождем комментариев со стороны футбольных властей.

Во втором тайме было меньше остроты. После подачи с правого фланга Аймен Хуссейн в силовой борьбе избавился от опеки и вколотил мяч в сетку - 1:3.