​Манчини шокировала ситуация с отказниками в сборной Саудовской Аравии

Три футболиста были исключены из состава сборной Саудовской Аравии – Наваф аль-Акиди, Салман аль-Фарадж и Султан аль-Ганнам. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Роберто Манчини.

«Они были в списке. Салман сказал мне, что не хочет участвовать в товарищеских матчах. У Султана я спросил, рад ли он играть за сборную, а он ответил, что недоволен.

Футболисты не решают, играть им или нет. Это решаю я. Наваф говорил мне, что не хочет приезжать. Мы пытались с ним поговорить и включить его в список. Три дня назад он обратился к нашему тренеру вратарей и сказал: «Я не хочу оставаться здесь, если не буду играть». Мне нужны только игроки, которые сражаются за свою страну», - сказал Манчини журналистам.

«Я не понимаю, когда молодой игрок отказывается приехать в сборную, потому что не знает, будет ли играть. Сборная – это не клуб, это твоя страна. Это очень странная ситуация, с которой я столкнулся впервые. Но мы нашли других игроков», - отметил тренер.