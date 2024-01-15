​Клинсманн: «Наша цель – выиграть Кубок Азии»

Главный тренер сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн назвал цель своей команды на стартовавшем Кубке Азии.

«Мы готовы к турниру. Мы полны энергии. Мы верим в себя. Наша цель – выиграть Кубок Азии, и мы работаем для этого каждый день», - сказал Клинсманн журналистам.

Отметим, что сборная Южной Кореи начала путь на Кубке Азии с победы над Бахрейном со счётом 3:1. Также в этой группе выступают национальные команды Иордании и Малайзии.

Добавим, что главным фаворитом Кубка Азии эксперты считают сборную Японии. Сборная Южной Кореи выигрывала континентальный турнир два раза, но это было давно – в 1956 и 1960 годах.

​Суперкомпьютер высчитал фаворита Кубка Азии