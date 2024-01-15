Сборная Южной Кореи уверенно обыграла соперников из Бахрейна

Сборная Южной Кореи стартовала на Кубке Азии матчем против команды Бахрейна. До конца первого тайма соперники обменивались уколами, но все более-менее опасные моменты завершались промахами. На 39-й минуте прострел с левого фланга у корейцев, и Хван Ин-Бом переправил мяч в сетку. Ли Кан-Ин со штрафного пробил чуть выше девятки. Футболисты из Бахрейна отыгрались сразу после перерыва, из пределов штрафной метко нанес удар Абдулла аль-Хашаш. Вскоре Ли Кан-Ин из-за пределов штрафной вогнал мяч впритирку с левой штангой - 2:1. Он же оформил дубль, пробив в ту же часть ворот, но уже с правого края штрафной. Сон Хын Мин мог делать счет разгромным, но с левого угла вратарской не попал в цель. Но и победа со счетом 3:1 вполне устроила команду из Южной Кореи.