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Манчини: «Я бы остался в сборной Италии ещё на 10 лет»

15 Января 2024 • 02:58 Комментировать
Саудовская Аравия
...
Оман
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16.01 20:30

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини рассказал о смене работы.

Специалист занимал пост у руля «скуадры адзурры» с мая 2018 года по август 2023. Вскоре после ухода итальянец был назначен на должность наставника сборной Саудовской Аравии.

«Иногда тренеров увольняют, иногда они уходят в отставку. Это печально, однако я ни о чём не сожалею. Я был доволен сборной Италии, и я бы с радостью остался ещё на десять лет. Но я также счастлив в Саудовской Аравии, даже если это трудная работа. Мне удалось выучить лишь несколько слов по-арабски», – цитирует Football Italia Манчини.

Контракт Роберто Манчини со сборной Саудовской Аравии рассчитан до лета 2027 года.

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Сборная Италии Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии ещё теги

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