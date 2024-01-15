Манчини: «Я бы остался в сборной Италии ещё на 10 лет»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини рассказал о смене работы.

Специалист занимал пост у руля «скуадры адзурры» с мая 2018 года по август 2023. Вскоре после ухода итальянец был назначен на должность наставника сборной Саудовской Аравии.

«Иногда тренеров увольняют, иногда они уходят в отставку. Это печально, однако я ни о чём не сожалею. Я был доволен сборной Италии, и я бы с радостью остался ещё на десять лет. Но я также счастлив в Саудовской Аравии, даже если это трудная работа. Мне удалось выучить лишь несколько слов по-арабски», – цитирует Football Italia Манчини.

Контракт Роберто Манчини со сборной Саудовской Аравии рассчитан до лета 2027 года.