Гол Азмуна помог сборной Ирана разгромить палестинцев

На Кубке Азии сборная Ирана стартовала матчем против команды Палестины. Уже на второй минуте Саман Годдос откатил чуть назад под удар Кариму Ансарифарду, который метров с семи был точен - 1:0. Вскоре навес с правого фланга со штрафного, и у дальней штанги Шоджа Халилзаде в падении направил мяч в сетку. В конце первого тайма Мехди Гайеди из пределов штрафной забил третий гол своей сборной. Палестинцы отыграли один мяч после подачи со штрафного и неудачной игры защитника, Тамер Сеям практически в упор забил - 3:1.

После перерыва атака команды Ирана по правому краю с прострелом, мяч от вратаря отскочил к Сердару Азмуну, и тот был точен - 4:1. На 90-й минуте экс-форвард «Зенита» мог оформить дубль, но его остановили ценой красной карточки. Впрочем, ВАР отменил удаление, но это уже не имело серьезного значения.

Иран уверенно стартовал, дальше он сыграет против Гонконга и ОАЭ.Протокол игры