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Кубок Азии по футболу

Гол Азмуна помог сборной Ирана разгромить палестинцев

14 Января 2024 • 22:31 Комментировать
Иран
4:1
Палестина
окончен

На Кубке Азии сборная Ирана стартовала матчем против команды Палестины. Уже на второй минуте Саман Годдос откатил чуть назад под удар Кариму Ансарифарду, который метров с семи был точен - 1:0. Вскоре навес с правого фланга со штрафного, и у дальней штанги Шоджа Халилзаде в падении направил мяч в сетку. В конце первого тайма Мехди Гайеди  из пределов штрафной забил третий гол своей сборной. Палестинцы отыграли один мяч после подачи со штрафного и неудачной игры защитника, Тамер Сеям практически в упор забил - 3:1.

После перерыва атака команды Ирана по правому краю с прострелом, мяч от вратаря отскочил к Сердару Азмуну, и тот был точен - 4:1. На 90-й минуте экс-форвард «Зенита» мог оформить дубль, но его остановили ценой красной карточки. Впрочем, ВАР отменил удаление, но это уже не имело серьезного значения.

Иран уверенно стартовал, дальше он сыграет против Гонконга и ОАЭ.Протокол игры

 
Иран4:1Палестина
(1:0) Ансарифард Карим2'  
(2:0) Халилзаде Шоджа12'  
(3:0) Гайеди Мехди38'  
  45'Сеям Тамер (3:1)
(4:1) Азмун Сердар55'  
Бейранванд АлирезаМохаррами Садех 81' (Резаэян Рамин ( 81') Канаани Хоссейн  17'Халилзаде Шоджа 44' (Хоссейни Маджид ( 44') Хаджсафи ЭсханЭззатоллахи СаидГоддос Саман 90' (Эбрахими Омид ( 90') Джаханбахш АлирезаТареми МехдиГайеди Мехди 46' (Азмун Сердар ( 46') Ансарифард Карим 46' (Мохеби Мохаммад ( 46')
Запасные: Хоссейни ХоссейнГолизаде АлиНиазманд ПаямЧешми РузбехАсади РезаМоганлу ШахриярМохаммади Милад
Хамади РамиАль-Батат МусабТерманини Мишель  10'Хамед Яссер 46' (Салех Мохаммед II ( 46'  90') Салдана Камило  40' 46' (Халил Мохаммед ( 46'  80') Сеям Тамер  42' 83' (Зубайда Самер ( 83') Харуб ОдайРашид Мохамед IIАбуварда МахмудКунбар Заид  51' 65' (Даббаг Одай ( 65') Кумбор Шихаб 65' (Хассан Алаа Алдин ( 65')
Запасные: Аль-Махди ИссаАбуакер НаимФирави МусаМахаджана АмидКаддура АмрБатран ИсламДжонди Самер
14 января. Стадион "Эдьюкейшн-Сити Стадиум".

 

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Сборная Ирана Сборная Палестины

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