Сборная ОАЭ разобралась с соперниками из Гонконга

Эксперты предполагали, что сборная ОАЭ должна легко обыграть соперников из Гонконга, но встреча получилась упорной. Первая треть поединка прошла фактически без моментов, после чего назначен пенальти за игру рукой, а Султан Аламири его уверенно реализовал. Тут же Фабио Лима с небольшим рикошетом стрельнул издали в перекладину. Сразу после перерыва после прострела на дальнюю штангу результативно в касание сыграл Сю-Квань Чань. Тут же гол в ответ, Аламири не переиграл голкипера ударом в упор, а Заед Султан был точен на добивании - 2:1. Только на 90-й минуте были сняты все вопросы. Яхья Альгассани реализовал пенальти - 3:1. Перед финальным свистком Майкл Удебулузор здорово действовал у ворот соперника и отправил мяч в сетку, но судья не засчитал гол - игра рукой.