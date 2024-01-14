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Кубок Азии по футболу

Сборная ОАЭ разобралась с соперниками из Гонконга

14 Января 2024 • 19:39 Комментировать
ОАЭ
3:1
Гонконг
окончен

Эксперты предполагали, что сборная ОАЭ должна легко обыграть соперников из Гонконга, но встреча получилась упорной. Первая треть поединка прошла фактически без моментов, после чего назначен пенальти за игру рукой, а Султан Аламири его уверенно реализовал. Тут же Фабио Лима с небольшим рикошетом стрельнул издали в перекладину. Сразу после перерыва после прострела на дальнюю штангу результативно в касание сыграл Сю-Квань Чань. Тут же гол в ответ, Аламири не переиграл голкипера ударом в упор, а Заед Султан был точен на добивании - 2:1. Только на 90-й минуте были сняты все вопросы. Яхья Альгассани реализовал пенальти - 3:1.  Перед финальным свистком Майкл Удебулузор здорово действовал у ворот соперника и отправил мяч в сетку, но судья не засчитал гол - игра рукой.

Протокол игры  
ОАЭ3:1Гонконг
(1:0) Аламири Султан34'  
  49'Чань Сю-Квань (1:1)
(2:1) Султан Заед52'  
(3:1) Альгассани Яхья90'  
Еиса ХалидСултан Заед 88' (Хашеми Халид ( 88') Альхаммади ХалифаАбельазиз БадерИдрисс Абдуллах  23'Аль-Зааби Тахнун 68' (Альгассани Яхья ( 68') Надер Яхья 81' (Аль-Балуши Али ( 81') Рамадан Абдалла 88' (Джамиль Ахмед Абдулла ( 88') Канедо КайоАламири СултанЛима Фабио 68' (Салмеен Абдулла ( 68')
Запасные: Мабхут Али АхмедХамис Абдулрахман СалехАль-Аттас МохамедСалех АлиАль-Маазми ХарибАли ХасифАли Хассан Хамза
Япп Хун ФайЮэ Тзе Нам  27' 66' (Удебулузор Майкл ( 66') Гербиг Оливер  33'Ли Нгаи Хои 90' (Ю Джой Инь ( 90') Чань ШиничиВу Чун-МингТан Чун Лок 90' (Нуньес Вас ( 90') Чань Сю-Квань 78' (Вон Вай ( 78') Камарго ЭвертонЭллиот МэттьюПун Хин Пуй 66' (Стефан Перейра ( 66')
Запасные: Чан Хей ИньЛам Хин ТингЛо Цз ЧуньСунь Мин ХимЫн ВайхимДжу ИнчжиЦе Ка Вин
14 января. Стадион "Халифа Интернейшнл".

 

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Сборная Оаэ Сборная Гонконга

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