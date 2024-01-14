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Кубок Азии по футболу

Сборная Японии забила 4 гола в ворота команды Вьетнама

14 Января 2024 • 16:29 Комментировать
Япония
4:2
Вьетнам
1 1.02 X 23.00 2 96.00
2-й тайм

Сборные Японии и Вьетнама провели пока самый результативный матч Кубка Азии. Ожидаемого разгрома не получилось, к тому же номинальные хозяева уступали по ходу встречи. После подачи углового мяч метался в штрафной команды Вьетнама, пока Такуми Минамино не пробил в цель метров с восьми. В ответ Бак Динь Нгуен после низкой подачи эффектно нанес удар головой в дальний угол - 1:1. Вскоре Туан Фам наказал соперника за неудачный вынос мяча от своих ворот. На 45-й минуте японцы перевернули игру. Минамино получил мяч в штрафной и метров с 15 послал мяч в дальний угол - 2:2. Кейто Накамура до перерыва  метров с 17 зарядил в девятку. В концовке игры Аясэ Уэда при помощи рикошетов забил четвертый гол - 4:2.

Протокол игры  
Япония4:2Вьетнам
(1:0) Минамино Такуми11'  
  16'Нгуен Динь Бак (1:1)
  33'Фам Туан (1:2)
(2:2) Минамино Такуми45'  
(3:2) Накамура Кейто45'  
(4:2) Уэда Аясэ85'  
Судзуки ДзионСугавара Юкинари  32' 76' (Майкума Сейя ( 76') Итакура КоТанигути СёгоИто ХирокиЭндо ВатаруМорита Хидемаса 77' (Сано Каису ( 77') Ито ДзюняМинамино Такуми 84' (Кубо Такефуса ( 84') Накамура Кейто 63' (Доан Рицу ( 63') Хосоя Мао 46' (Уэда Аясэ ( 46')
Запасные: Асано ТакумаВатанабэ ЦуёсиМаэкава ДайяМаэда ДайдзэнМатида КокиХатате РеоПодзава Таиси Брендон
Нгуиэн ФилипНгуен Тхань БиньМинь Тронг Во 64' (Кхуат Ван Кханг ( 64') Вьет Ань Буи ХоангФам Хуан Ман 78' (Чыонг Тьен Ань ( 78') Фан Туан ТайНгуиен Туан Анх 46' (Ле Фам Тхань Лонг ( 46') Нгуен Тай СонДо Хунг ДунгФам ТуанНгуен Динь Бак 64' (Нгуен Ван Труонг ( 64')
Запасные: Нгуен Ван ВьетНгуен Хай ЛонгВу Ван ТханьЛе Нгок БаоДо Дуй МаньХо Тан ТайНгуен Куанг Хай IIIНгуен Динь Трие
14 января. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Японии Сборная Вьетнама

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ЯПОНИЯ ВЬЕТНАМ
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