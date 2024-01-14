Сборная Японии забила 4 гола в ворота команды Вьетнама

Сборные Японии и Вьетнама провели пока самый результативный матч Кубка Азии. Ожидаемого разгрома не получилось, к тому же номинальные хозяева уступали по ходу встречи. После подачи углового мяч метался в штрафной команды Вьетнама, пока Такуми Минамино не пробил в цель метров с восьми. В ответ Бак Динь Нгуен после низкой подачи эффектно нанес удар головой в дальний угол - 1:1. Вскоре Туан Фам наказал соперника за неудачный вынос мяча от своих ворот. На 45-й минуте японцы перевернули игру. Минамино получил мяч в штрафной и метров с 15 послал мяч в дальний угол - 2:2. Кейто Накамура до перерыва метров с 17 зарядил в девятку. В концовке игры Аясэ Уэда при помощи рикошетов забил четвертый гол - 4:2.