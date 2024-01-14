Сборная Японии забила 4 гола в ворота команды Вьетнама

Сборные Японии и Вьетнама провели пока самый результативный матч Кубка Азии. Ожидаемого разгрома не получилось, к тому же номинальные хозяева уступали по ходу встречи. После подачи углового мяч метался в штрафной команды Вьетнама, пока Такуми Минамино не пробил в цель метров с восьми. В ответ Бак Динь Нгуен после низкой подачи эффектно нанес удар головой в дальний угол - 1:1. Вскоре Туан Фам наказал соперника за неудачный вынос мяча от своих ворот. На 45-й минуте японцы перевернули игру. Минамино получил мяч в штрафной и метров с 15 послал мяч в дальний угол - 2:2. Кейто Накамура до перерыва метров с 17 зарядил в девятку. В концовке игры Аясэ Уэда при помощи рикошетов забил четвертый гол - 4:2.
Протокол игры
|(1:0) Минамино Такуми11'
|16'Нгуен Динь Бак (1:1)
|33'Фам Туан (1:2)
|(2:2) Минамино Такуми45'
|(3:2) Накамура Кейто45'
|(4:2) Уэда Аясэ85'
Судзуки Дзион•Сугавара Юкинари 32'76' (Майкума Сейя (76') •Итакура Ко•Танигути Сёго•Ито Хироки•Эндо Ватару•Морита Хидемаса77' (Сано Каису (77') •Ито Дзюня•Минамино Такуми84' (Кубо Такефуса (84') •Накамура Кейто63' (Доан Рицу (63') •Хосоя Мао46' (Уэда Аясэ (46')
Нгуиэн Филип•Нгуен Тхань Бинь•Минь Тронг Во64' (Кхуат Ван Кханг (64') •Вьет Ань Буи Хоанг•Фам Хуан Ман78' (Чыонг Тьен Ань (78') •Фан Туан Тай•Нгуиен Туан Анх46' (Ле Фам Тхань Лонг (46') •Нгуен Тай Сон•До Хунг Дунг•Фам Туан•Нгуен Динь Бак64' (Нгуен Ван Труонг (64')
14 января. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".
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