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Кубок Азии по футболу

Сборные Таджикистана и Китая без легитимно забитых мячей встретили Кубок Азии 2024

13 Января 2024 • 19:28 Комментировать
Китай
0:0
Таджикистан
окончен

Сборные Китая и Таджикистана сошлись в рамках Кубка Азии по футболу. Матч группового этапа турнира состоялся 12 января на стадионе «Абдулла бин Халифа».

Протокол игры  
Китай0:0Таджикистан
Цзюнь-Лин ЯньЛиньпэн ЧжанБраунинг ТайасЧжу ЧэньцзеЛю БиньбиньЛю ЯнЦюмин Ван 58' (Xin Xu ( 58') Weijun Dai 72' (Линь Лянмин ( 72') Шангуань Ван  28'Лэй У 72' (Се Пэнфэй ( 72') Тан Лонг 58' (Жанг Юнинг ( 58')
Запасные: Ван Да-ЛэйЦзян ШэнлонЛю ДяньцзоЧэнь ПуВу ШаоконГао ТиануйHaofeng XuЛи Лэй
Ятимов РустамСафаров МанучехрХанонов ВахдатДжурабаев ЗоирНазаров АхтамУмарбаев Парвизджон  74'Alisher ShukurovПанджшанбе ЭхсониКамолов АмадониСоиров Рустам 89' (Самиев Шахром ( 89') Джалилов Алишер
Запасные: Хасанов МухриддинАлиджони АйниМабатшоев ШервониРахимов МухаммадчонСафаров ВайсиддинХайлоев РусланДавлатмир ТабрезиХамрокулов НуриддинКурбонов СодикджонНазаров ХолмуродБаротов Далер
13 января. Стадион "Абдулла бин Халифа".

 

Сборным Таджикистана и Китая повезло с жеребьёвкой на Кубке Азии. Команды Петара Шегрта и Александра Янковича попали в довольно ровную группу, где были ещё хозяин чемпионата мира 2022 и нынешнего Кубка Азии – Катар и Ливан. Бороться за вторую путёвку в плей-офф как раз предстояло Китаю и Таджикистану, начать выяснение отношений в очном матче – решение отличное. Плюс ещё, не будем забывать, что третье место тоже оставляет шансы на проход в плей-офф Кубка Азии.

Звёзд в составе минимум, адаптации под сложный турнир – максимум. Китай и Таджикистан события не форсировали, спокойно входили в матч, присматривались. На разведку ушла первая половина тайма, совсем ничего не происходило в это время. Нарушил молчание Алишер Джалилов. Его плотный удар под перекладину заставил хотя бы прыгнуть Цзюнь Линя. Правда, голкипер сборной Китая справился без особых проблем.

Следом вновь прошла неплохая атака Таджикистана. Панджшанбе с левого угла штрафной площади рванул в центр и отдал передачу на активного Джалилова. Алишер практически с точки пенальти пробил в угол – немного не попал. У Китая совсем слабо шли атаки, только по конец тайма сработал стандарт, хоть как-то удалось размять таджикского голкипера. Цюмин забрал отскок после неудачного кросса и пробил в угол, но «поток» защитников и голкипер мяч заблокировали.

С точными ударами вообще была беда. К 70-й минуте у сборной Китая гордый ноль ударов в створ ворот. Таджики попали в цель всего дважды, и оба точных удара пришлись на первый тайм. Во второй половине встречи практически ничего интересного не происходило. Да, Джалилов пытался взбодрить публику красочным ударом через себя, но в створ ворот не попал. А ударам Панджшанбе явно не хватало точности – хоть он палил с дальней дистанции, хоть замыкал штангу на угловом.

Янкович пытался что-то изменить, стрелял двойными заменами, но Таджикистан всё также вёл игру, владел инициативой. Скорости упали, цена ошибки возросла, в концовке матча никто рисковать не собирался. Правда, драматичная развязка всё же случилась. После навеса Се от угла поля точно пробил Чжу. Вроде, победный гол и буря радости, но не тут-то было. Арбитры взяли долгую паузу, несколько раз эпизод просмотрели и решили, что Браунинг мешал голкиперу, к тому же находился в офсайде.

Так матч и завершился без легитимно забитых мячей. Нулевой ничьей начинают Кубок Азии команды Таджикистана и Китая.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Китая сборная Таджикистана

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