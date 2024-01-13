​Суперкомпьютер высчитал фаворита Кубка Азии

Кубок Азии уже стартовал, и аналитики из Opta использовали суперкомпьютер для расчёта шансов команд на победу в этом соревновании. Главным фаворитом Кубка Азии является национальная сборная Японии – её шансы на завоевание трофея оцениваются в 24,6%.

Дальше идут сборные Южной Кореи (14,3%), Ирана (11,2%), Австралии (10,7%), Саудовской Аравии (10,8%). Так выглядит пятёрка фаворитов континентального футбольного форума в Азии.

Отметим, что прошлый Кубок Азии выиграла сборная Катара. В финале турнира 2019 года катарская команда обыграла Японию со счётом 3:1.

Суперкомпьютер определил фаворита Кубка африканских наций