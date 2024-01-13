Сборная Австралии очень уверенно переиграла команду Индии

На Кубке Азии стартовали матчи в группе В. Первыми на поле вышли сборные Австралии и Индии. Коннор Меткалф метров направил мяч во вратаря, во второй волне атаки Митчелл Дюк не добрался до мяча в выгодной позиции. Мартин Бойл с лета бил по непростому мячу - выше цели. Дюк мог расстреливать ворота после прострела Мартина Бойла и не попал по мячу.

В начале второго тайма голкипер индийцев ошибся на перехвате навеса, и Джексон Ирвайн метров с 10 пробил по выпавшему из рук мячу - гол. Мяч метался у ворот сборной Индии, Дюк в итоге нанес удар и попал в защитника. Кенау Баккус длинным пасом к своим воротам мог стать автором автогола, но голкипер настиг мяч у ленточки. Райли Макгри прорвался справа по лицевой линии к воротам и прострелил на дальнюю штангу, где подставил ногу Джордан Бос - 2:0. С левой части штрафной Бос атаковал дальний угол, и вратарь с трудом отразил угрозу.

Сборная Австралии очень уверенно одолела соперника со счетом 2:0.