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Кубок Азии по футболу

Сборная Австралии очень уверенно переиграла команду Индии

13 Января 2024 • 16:33 Комментировать
Австралия
2:0
Индия
окончен

На Кубке Азии стартовали матчи в группе В. Первыми на поле вышли сборные Австралии и Индии. Коннор Меткалф метров направил мяч во вратаря, во второй волне атаки Митчелл Дюк не добрался до мяча  в выгодной позиции. Мартин Бойл с лета бил по непростому мячу - выше цели. Дюк мог расстреливать ворота после прострела Мартина Бойла и не попал по мячу.

В начале второго тайма голкипер индийцев ошибся на перехвате навеса, и Джексон Ирвайн метров с 10 пробил по выпавшему из рук мячу - гол. Мяч метался у ворот сборной Индии, Дюк в итоге нанес удар и попал в защитника. Кенау Баккус длинным пасом к своим воротам мог стать автором автогола, но голкипер настиг мяч у ленточки. Райли Макгри прорвался справа по лицевой линии к воротам и прострелил на дальнюю штангу, где подставил ногу Джордан Бос - 2:0. С левой части штрафной Бос атаковал дальний угол, и вратарь с трудом отразил угрозу.

Сборная Австралии очень уверенно одолела соперника со счетом 2:0.

Протокол игры  
Австралия2:0Индия
(1:0) Ирвайн Джексон50'  
(2:0) Бос Джордан73'  
Райан МэттьюДжонс ГетинСуттар ГарриРоулс КайБехич АзизБаккус Кенау 82' (О'Нил Эйден ( 82') Ирвайн ДжексонБойл Мартин 63' (Силвера Самуэл ( 63') Меткалф Коннор 64' (Макгри Райли ( 64') Гудвин Крейг 72' (Бос Джордан ( 72') Дюк Митчелл 72' (Форнароли Бруно ( 72')
Запасные: Тилио МаркоЙенги КусиниЛоуренс ТомасДенг ТомасАткинсон НатаниэльБерджесс КэмеронГоси Джо
Сандху ГурпритПуджари НикхилДжинган СандешБхеке РахулБосе Субхасиш 75' (Мишра Акаш ( 75') Deepak Tangri 79' (Тапа Анируд ( 79') ЛаленгмавияСингх МанвирСингх Суреш 74' (Колако Листон ( 74') Чхангте Лаллианзуала 89' (Сингх Наорем ( 89') Чхетри Сунил 89' (Сингх Пратап Викрам ( 89'  90')
Запасные: ЛалчунгнунгаСингх АмриндерПравин РахулКаит ВишалФернандес БрэндонСингх МехтабКотал Притам
13 января. Стадион "Ахмед бин Али" (Аль-Райан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австралии Сборная Индии

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