Сборная Катара победно открыла Кубок Азии

В пятницу стартовал Кубок Азии - 2023, который должен был состояться в Китае, но в итоге был перенесён в Катар. Новые хозяева турнира принимали команду Ливана и добыли победу.
Алмоез Али ворвался в штрафную и отправил мяч в сетку ударом низом, но первое взятие ворот отменили - вне игры. На 45-й минуте Алмоез Али зацепился за мяч, сыграл с партнером, и Хассан аль-Хайдос вывел на голевой удар Акрама Афифа - 1:0. После перерыва Мохаммед Ваад набросил мяч в штрафную, а Али здорово сыграл на опережение и головой вонзил мяч в сетку - 2:0. Афиф успел оформить дубль до финального свистка. Атакующий игрок умчался от опекуна и пробил под ногой голкипера - 3:0.
В субботу в этой группе сыграют сборные Китая и Таджикистана.
Протокол игры
|(1:0) Афиф Акрам45'
|(2:0) Али Алмоез56'
|(3:0) Афиф Акрам90'
Баршам Мешаал•Ро-Ро Педро Мигел• 90'Аль-Мухтар Альмахди•Мендес Лукас•Юссеф Юссеф57' (Машааль Мустафа (57') •Фати Ахмед•Афиф Акрам•Хатим Абделазиз79' (Габер Джассем (79') •Ваад Мохаммед72' (Ахмед Хомам (72') •Аль-Хайдос Хассан57' (Мохаммед Исмаиль (57') •Али Алмоез78' (Алаэльдин Ахмед (78') 86'
Матар Мостафа•Мишель Александер•Мансур Нур•Аль-Зейн Кассем•Зейн Хуссейн•Тнеш Али•Хайдар Мохамад 51'70' (Эль-Хельве Хилаль (70') •Шоур Валид70' (Сроур Хасан (70') • 81'Нассар Нассар87' (Саад Суни (87') •Жради Бассель80' (Битар Габриэль (80') •Маатук Хассан70' (Бугиэль Омар (70')
12 января. Стадион "Стадион Лусаил".
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