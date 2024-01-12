Сборная Катара победно открыла Кубок Азии

В пятницу стартовал Кубок Азии - 2023, который должен был состояться в Китае, но в итоге был перенесён в Катар. Новые хозяева турнира принимали команду Ливана и добыли победу.

Алмоез Али ворвался в штрафную и отправил мяч в сетку ударом низом, но первое взятие ворот отменили - вне игры. На 45-й минуте Алмоез Али зацепился за мяч, сыграл с партнером, и Хассан аль-Хайдос вывел на голевой удар Акрама Афифа - 1:0. После перерыва Мохаммед Ваад набросил мяч в штрафную, а Али здорово сыграл на опережение и головой вонзил мяч в сетку - 2:0. Афиф успел оформить дубль до финального свистка. Атакующий игрок умчался от опекуна и пробил под ногой голкипера - 3:0.

В субботу в этой группе сыграют сборные Китая и Таджикистана.