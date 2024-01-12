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Кубок Азии по футболу

Сборная Катара победно открыла Кубок Азии

12 Января 2024 • 21:06 Комментировать
Катар
3:0
Ливан
окончен

В пятницу стартовал Кубок Азии - 2023, который должен был состояться в Китае, но в итоге был перенесён в Катар. Новые хозяева турнира принимали команду Ливана и добыли победу.

Алмоез Али ворвался в штрафную и отправил мяч в сетку ударом низом, но первое взятие ворот отменили - вне игры.  На 45-й минуте Алмоез Али зацепился за мяч, сыграл с партнером, и Хассан аль-Хайдос вывел на голевой удар Акрама Афифа - 1:0. После перерыва Мохаммед Ваад набросил мяч в штрафную, а Али здорово сыграл на опережение и головой вонзил мяч в сетку - 2:0. Афиф успел оформить дубль до финального свистка. Атакующий игрок умчался от опекуна и пробил под ногой голкипера - 3:0.

В субботу в этой группе сыграют сборные Китая и Таджикистана.

Протокол игры  
Катар3:0Ливан
(1:0) Афиф Акрам45'  
(2:0) Али Алмоез56'  
(3:0) Афиф Акрам90'  
Баршам МешаалРо-Ро Педро Мигел  90'Аль-Мухтар АльмахдиМендес ЛукасЮссеф Юссеф 57' (Машааль Мустафа ( 57') Фати АхмедАфиф АкрамХатим Абделазиз 79' (Габер Джассем ( 79') Ваад Мохаммед 72' (Ахмед Хомам ( 72') Аль-Хайдос Хассан 57' (Мохаммед Исмаиль ( 57') Али Алмоез 78' (Алаэльдин Ахмед ( 78'  86')
Запасные: Аль-Рави БассамСальман ТарекЗакария СалахАль-Ганехи АхмедХухи БуалемАль-Шееб СаадМазид Халид Мунир
Матар МостафаМишель АлександерМансур НурАль-Зейн КассемЗейн ХуссейнТнеш АлиХайдар Мохамад  51' 70' (Эль-Хельве Хилаль ( 70') Шоур Валид 70' (Сроур Хасан ( 70'  81') Нассар Нассар 87' (Саад Суни ( 87') Жради Бассель 80' (Битар Габриэль ( 80') Маатук Хассан 70' (Бугиэль Омар ( 70')
Запасные: Халил МехдиСабих АлиЛахуд ДаниэльХамис ХалилСабра МахерАль-Хадж АлиЯхия Хенди
12 января. Стадион "Стадион Лусаил".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Катара Сборная Ливана

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