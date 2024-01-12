На Кубке Азии забит первый гол

На Кубке Азии-2024 забит первый гол турнира. Его в матче сборных Катара и Ливана оформил нападающий катарцев Акрам Афиф практически «в раздевалку» - на 45-й минуте встречи.

Катарцы усилиями 19 номера Али Алмоеза выиграли единоборство после навеса в штрафной ливанцев, затем мяч был скинут к Афифу, который с расстояния чуть дальше, чем от 11-метровой отметки расстрелял ворота сборной Ливана – 1:0.

Следить за всеми событиями матча Катар – Ливан можно в формате текстовой трансляции на нашем портале. Близится перерыв, сборная Катара продолжает вести в счёте с минимальным преимуществом.