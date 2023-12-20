Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Азии по футболу

​Легендарный Накамура завершил карьеру

20 Декабря 2023 • 03:41 Комментировать

Легендарный японский футболист Сюнсукэ Накамура решил завершить карьеру в 45 лет - далеко до Казуёси Миуры, но, тем не менее, тоже весьма «долгожительно». Свой последний матч Накамура сыграл за «Йокогаму ФК», в которой он провел три последних сезона.

Но ранее он успел поиграть и в Европе - так, Накамура защищал цвета таких клубов, как итальянская «Реджина», шотландский «Селтик» (в 2007 году его даже выбрали лучшим футболистом Шотландии), а также испанский «Эспаньол».

Скорее всего, Накамура продолжит свою деятельность в качестве тренера - свой последний сезон он фактически провел в статусе играющего наставника.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Реджина Селтик Сюнсукэ Накамура чемпионат Японии Йокогама Маринос ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
03:41 · Кубок Азии
​Легендарный Накамура завершил карьеру
13 Декабря
17:38 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев избежал серьёзной травмы в матче с «Краснодаром»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев вызван в сборную Узбекистана в преддверии Кубка Азии
08 Декабря
08:53 · Кубок Азии
​Сборная Катара получила нового тренера
03 Декабря
21:36 · Кубок Азии
​В Индонезии Наингголана встретили как короля
01 Декабря
01:41 · Италия. Серия А
Наингголан возвращается на поле в Индонезии
26 Ноября
08:51 · Кубок Азии
Бывший клуб Иньесты стал чемпионом Японии
07 Ноября
20:05 · Италия. Серия Б
​Наингголан решил поиграть в Индонезии
18 Октября
20:10 · Кубок Азии
​«Реплика» - игрок сборной Йемена повторил легендарный гол Марадоны 3 видео
10 Сентября
03:15 · Кубок Азии
​Иранское дерби состоится на сей раз в... Катаре
24 Августа
05:18 · Кубок Азии
Иньеста бесславно дебютировал в ОАЭ
11 Августа
04:07 · Испания. Ла Лига
Иньеста намекнул на своё будущее занятие
02:30 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Для меня это новый вызов»
30 Июня
15:43 · Англия. Премьер-лига
Экс-хавбек «Брайтона» и сборной Австралии Муй завершил карьеру официально
28 Мая
04:01 · Италия. Серия А
Дзенга решил поработать в Индонезии
Все новости
Рекомендуем