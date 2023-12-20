​Легендарный Накамура завершил карьеру

Легендарный японский футболист Сюнсукэ Накамура решил завершить карьеру в 45 лет - далеко до Казуёси Миуры, но, тем не менее, тоже весьма «долгожительно». Свой последний матч Накамура сыграл за «Йокогаму ФК», в которой он провел три последних сезона.

Но ранее он успел поиграть и в Европе - так, Накамура защищал цвета таких клубов, как итальянская «Реджина», шотландский «Селтик» (в 2007 году его даже выбрали лучшим футболистом Шотландии), а также испанский «Эспаньол».

Скорее всего, Накамура продолжит свою деятельность в качестве тренера - свой последний сезон он фактически провел в статусе играющего наставника.