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Кубок Азии по футболу

​Сборная Катара получила нового тренера

08 Декабря 2023 • 08:53 Комментировать

Сборная Катара, в 2022 году впервые в своей истории принявшая участие в финальной части чемпионата мира по футболу, осталась без главного тренера - Карлуш Кейруш, тренировавший команду с января, сложил полномочия и ушел в отставку.

Однако его место пустовало недолго - катарская федерация футбола объявила о том, что место Кейруша занял испанский специалист Бартоломе Маркес, до этого пять лет тренировавший один из ведущих клубов страны - «Аль-Вакра».

Под его началом сборная Катара сыграет в январе в Кубке Азии - турнир стартует двенадцатого января и продлится до 10 февраля.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Катара Бартоломео Маркес
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