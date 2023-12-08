​Сборная Катара получила нового тренера

Сборная Катара, в 2022 году впервые в своей истории принявшая участие в финальной части чемпионата мира по футболу, осталась без главного тренера - Карлуш Кейруш, тренировавший команду с января, сложил полномочия и ушел в отставку.

Однако его место пустовало недолго - катарская федерация футбола объявила о том, что место Кейруша занял испанский специалист Бартоломе Маркес, до этого пять лет тренировавший один из ведущих клубов страны - «Аль-Вакра».

Под его началом сборная Катара сыграет в январе в Кубке Азии - турнир стартует двенадцатого января и продлится до 10 февраля.