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Кубок Азии по футболу

​В Индонезии Наингголана встретили как короля

03 Декабря 2023 • 21:36 Комментировать

Мы уже сообщали, что бывший оборонец «Ромы» и миланского «Интера», Раджа Наингголан, устроился в Индонезии и будет выступать в местном клубе «Бхаянгкара». Сегодня о появлении Наингголана было объявлено официально, и свою публикацию об его новом контракте пресс-служба клуба проиллюстрировала «смайлом» с тремя коронами - намекая на возвращение короля.

Посмотрим, станет ли это сродни началу выступлений Месси за «Интер Майами», когда аргентинский «король футбола» быстро сумел поднять команду с последнего места в турнирной таблице. Новый клуб Наингголана тоже ведь занимает последнее место в настоящий момент.


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Евро-Футбол.Ру,
Раджа Наингголан Бхаянгкара
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