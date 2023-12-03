​В Индонезии Наингголана встретили как короля

Мы уже сообщали, что бывший оборонец «Ромы» и миланского «Интера», Раджа Наингголан, устроился в Индонезии и будет выступать в местном клубе «Бхаянгкара». Сегодня о появлении Наингголана было объявлено официально, и свою публикацию об его новом контракте пресс-служба клуба проиллюстрировала «смайлом» с тремя коронами - намекая на возвращение короля.

Посмотрим, станет ли это сродни началу выступлений Месси за «Интер Майами», когда аргентинский «король футбола» быстро сумел поднять команду с последнего места в турнирной таблице. Новый клуб Наингголана тоже ведь занимает последнее место в настоящий момент.