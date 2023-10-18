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Кубок Азии по футболу

​«Реплика» - игрок сборной Йемена повторил легендарный гол Марадоны видео

18 Октября 2023 • 20:10 Комментировать (3)

В очередном своем матче в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года в азиатской зоне сборной Йемена пришлось сыграть со сборной Шри-Ланки. Йеменцы победили со счетом 3:0, а гол полузащитника Ахмеда Махера стал настоящим украшением футбольного года.

Он получил мяч примерно в 35 метрах от ворот, мощно прорвался в штрафную соперника прямо по центру, обыграв нескольких соперников, после чего изящно переправил мяч в ворота в противоход голкиперу. Этот гол как две капли воды напомнил один из легендарных мячей Диего Марадоны на чемпионате мира 1986 года - но не англичанам, а бельгийцам в полуфинале.

В той игре Марадона забил дважды, оба раза красиво - но мы говорим о втором мяче. Аргентинцы выиграли и вышли в финал - к вящему удовольствию советской публики, мечтавшей увидеть битых бельгийцев после болезненного поражения сборной СССР от Бельгии в 1/8 финала.


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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Сборная Аргентины Сборная Йемена ЧМ-1986 Ахмед Махер
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Комментарии (3)
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ингерман
18 Октября 2023 в 21:07
👍
Alex1972
18 Октября 2023 в 20:39
Авторы сегодня не проснулись.. Этот гол скорее похож на гол Месси Реалу..
Дан Дудка
18 Октября 2023 в 20:44
ИМХО, первый гол Йемена и второй гол Марадоны - практически один в один.
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