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​Иранское дерби состоится на сей раз в... Катаре

10 Сентября 2023 • 03:15 Комментировать

Первого октября в Иране должен состояться главный матч сезона - дерби между главными клубами страны, «Персеполисом» и «Эстеглялем». Однако в этот раз 102-е по счет иранское дерби состоится в Катаре - официального решения еще не принято, но все идет именно к этому.

Причина проста - во-первых, это позволит получить больше барышей от телетрансляции важного для региона спортивного события, а во-вторых, в Катаре есть лучшая система VAR, которая поможет исключить любое судебное недоразумение в ходе важнейшего матча.

Сейчас команды занимают соседние места в турнирной таблице - второе и третье.


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Персеполис Эстегляль Эстеглаль чемпионат Ирана
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