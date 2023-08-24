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Кубок Азии по футболу

Иньеста бесславно дебютировал в ОАЭ

24 Августа 2023 • 05:18 Комментировать

Дебют Андреса Иньесты в эмиратском чемпионате окончился конфузом - его команда проиграла, причем не сумев ни разу пробить по воротам соперника. Сам прославленный игрок вышел на поле за свой клуб «Эмирейтс» в середине второй половины матча, но за двадцать с лишним минут так и не сумел организовать своих партнеров, которые в итоге уступили «Аль-Васлу» со счетом 0:1.

Напомним, что прославленный бывший игрок каталонской «Барселоны», автор победного гола в финале чемпионата мира 2010 года, перебрался в Эмираты после пяти лет жизни в Японии, где выступал за местный клуб «Виссел Кобе».

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Евро-Футбол.Ру,
Эмирейтс Андрес Иньеста ОАЭ
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