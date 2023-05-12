Бывший игрок ЦСКА завершил карьеру в Камбодже

Известный в прошлом игрок московского ЦСКА Кейсуке Хонда объявил о завершении своей карьеры в Камбодже, где в последнее время он работал больше в качестве наставника местной сборной, чем игрока. Кейсуке работает в Камбодже с 2018 года, его соглашение было рассчитано на пять лет и его венцом, по плану, должна была стать победа в Кубе Юго-Восточной Азии.

И началось там все за здравие - с победы над Восточным Тимором со счетом 4:0. но затем последовали два поражения и ничья, в результате чего команда не смогла выйти в полуфинал. После этого Хонда и написал о том, что уходит.