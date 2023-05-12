Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Азии по футболу

Бывший игрок ЦСКА завершил карьеру в Камбодже

12 Мая 2023 • 05:38 Комментировать

Известный в прошлом игрок московского ЦСКА Кейсуке Хонда объявил о завершении своей карьеры в Камбодже, где в последнее время он работал больше в качестве наставника местной сборной, чем игрока. Кейсуке работает в Камбодже с 2018 года, его соглашение было рассчитано на пять лет и его венцом, по плану, должна была стать победа в Кубе Юго-Восточной Азии.

И началось там все за здравие - с победы над Восточным Тимором со счетом 4:0. но затем последовали два поражения и ничья, в результате чего команда не смогла выйти в полуфинал. После этого Хонда и написал о том, что уходит. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кейсуке Хонда сборная Камбоджи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Мая
05:38 · Кубок Азии
Бывший игрок ЦСКА завершил карьеру в Камбодже
11 Мая
15:16 · Кубок Азии
Состоялась жеребьёвка Кубка Азии - 2023
02 Мая
03:17 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Очень жаль, что российская сборная отказалась от азиатского турне»
31 Марта
03:38 · Кубок Азии
Иньеста вернулся на поле после 5-месячного отсутствия и организовал победный гол своей команды
28 Марта
23:26 · Франция. Лига 1
Эрве Ренар покинул сборную Саудовской Аравии
25 Марта
07:35 · Товарищеские матчи
Шомуродов догнал Шацких в списке бомбардиров сборной Узбекистана
01:11 · Кубок Азии
Клинсманн: «Впервые не могу общаться с игроками на их родном языке»
13 Марта
21:15 · Товарищеские матчи
Назначен новый главный тренер сборной Ирана официально
08 Марта
17:28 · Кубок Азии
Бывшего капитана сирийского сборной дисквалифицировали пожизненно
17 Февраля
06:25 · Испания. Ла Лига
Иньеста начинает новый сезон в Японии - возможно, свой последний
13 Февраля
18:27 · Россия. Премьер-лига
Женская юношеская сборная России сыграет на турнире в Азии официально
01 Февраля
16:23 · Кубок Азии
​Кубок Азии – 2027 примет Саудовская Аравия
11 Января
06:30 · Кубок Азии
«Самоволка» - вратарь йеменской сборной покинул поле после пропущенного мяча, но тренер уговорил его остаться
29 Октября
03:22 · Другое
«Его рекорд побил лишь Роналду» - Али Даеи арестован в Иране
17 Октября
12:51 · Кубок Азии
Названа страна, которая проведёт Кубок Азии - 2023 1
Все новости
Рекомендуем