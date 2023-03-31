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Кубок Азии по футболу

Иньеста вернулся на поле после 5-месячного отсутствия и организовал победный гол своей команды

31 Марта 2023 • 03:38 Комментировать

Испанский полузащитник Андрес Иньеста оправился от травмы и вернулся на поле спустя пять месяцев отсутствия. И сразу же отметился приличествующим образом, отдав несколько эффектных передач после выхода на замену.

Одна из них начала быструю контратаку, в результате которой Юя Осако на 85-й минуте поразил ворота «Йокогамы» и принес «Висселю» победу. Даже чужая публика достойно оценила возвращение кудесника мяча, который, возможно, проводит свой последний год в Японии.

Напомним, что свою славу Иньеста сковал в «Барселоне», за которую провел большую часть своей игровой карьеры. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Виссел Кобе Йокогама Маринос
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