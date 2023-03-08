Бывшего капитана сирийского сборной дисквалифицировали пожизненно

Сирийская футбольная ассоциация дисквалифицировала на пожизненный срок бывшего капитана национальной команды - Ахмеда аль-Салеха. Причина - инцидент, в ходе которого он ударил, оскорбил и плюнул на рефери. Это случилось в игре его клуба «Аль-Джаиш» против «Аль-Ватба» в прошлую пятницу.

Сдерживать разошедшегося 330летнего аль-Салеха пришлось представителям обеих команд, но он не успокоился - как уточняет BBC Sport, теперь уже бывший капитан сирийской сборной умудрился ворваться и в судейскую комнату, уже после матча. Также были выписаны штрафы - причем обоим клубам, но только «Аль-Джаишу».