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Кубок Азии по футболу

​Кубок Азии – 2027 примет Саудовская Аравия

01 Февраля 2023 • 16:23 Комментировать

В 2027 году Кубок Азии пройдёт в Саудовской Аравии. Об этом в среду было объявлено официально.

Стоит сказать, что Саудовская Аравия впервые примет главный футбольный форум своего континента.

Футбол в Саудовской Аравии в последнее время стремительно развивается. Местные клубы могут похвастаться широкими финансовыми возможностями. Так, в конце прошлого года «Аль-Наср» подписал контракт с Криштиану Роналду. Ожидается, что теперь саудовские клубы будут пытаться привлекать и других футбольных звёзд из Европы.

Добавим, что ближайший Кубок Азии пройдёт в наступившем году в Катаре.

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