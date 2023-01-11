«Самоволка» - вратарь йеменской сборной покинул поле после пропущенного мяча, но тренер уговорил его остаться

На Ближнем Востоке на волне успеха чемпионата мира в Катаре сейчас проходит Кубок стран Персидского залива и Аравийского полуострова, в котором впервые после трехлетнего отсутствия сражается (пожалуй, самое подходящее слово для команды из страны, где война является самым что ни на есть обыденным делом) сборная Йемена.

И в первом же матче против Омана ее вратарь Али Фадль Аббас Ахмед выкинул нечто, что вряд ли увидишь в европейском профессиональном футболе. Сперва он пропустил мяч уже на второй минуте игры, совершив досадную ошибку, но это дело йеменцы исправили, причем не просто сравняли счет, но и вышли вперед.

Однако на 36-й минуте Аббас Ахмед снова сыграл не лучшим образом, Оман счет сравнял, и вратарь, расстроившись, поспешил прочь с поля. Йеменский тренер к такому сценарию явно не готовился, а потому принялся уговаривать голкипера передумать. И это ему, к счастью, удалось. Но Оман все равно забил еще один мяч и выиграл 3:2.