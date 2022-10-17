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Кубок Азии по футболу

Названа страна, которая проведёт Кубок Азии - 2023

17 Октября 2022 • 12:51 Комментировать (1)

Определилась страна, которая примет Кубок Азии в следующем году. Континентальный турнир пройдет на футбольных полях Катара, рапортует пресс-служба Азиатской футбольной конфедерации. На проведение соревнований также претендовали Индонезия и Южная Корея.

Катар примет континентальный турнир в третий раз в истории и впервые с 2011 года. Кубок Азии пройдет с 16 июня по 16 июля 2023 года.

Изначально турнир должен был состояться в Китае, однако Пекин отказался из-за эпидемиологической ситуации.

Стоит напомнить, что Катар примет чемпионат мира в этом году. Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Комментарии (1)
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ингерман
17 Октября 2022 в 13:01
ай а наши там будуц.. )))
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