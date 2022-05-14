Китай отказался от проведения Кубка Азии

Представители Китайской федерации футбола отказались от проведения Кубка Азии по футболу, который должен был пройти летом 2023 года.

Как сообщает пресс-служба оргкомитета турнира, соревнование будет перенесено в другое место в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Китае. Новое место проведения Кубка Азии будет объявлено уже в ближайшее время. Руководители Китайской федерации футбола поблагодарили руководителей Азиатской конфедерации за понимание в связи со столь неприятной ситуацией.

Напомним, что изначально Кубок Азии должен был пройти в Китае с 16 июня по 16 июля 2023 года.