Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Кубок Азии по футболу

Жардим больше не является тренером «Аль-Хилаля»

15 Февраля 2022 • 01:49 Комментировать

Бывший наставник «Монако» Леонарду Жардим больше не тренирует саудовский «Аль-Хилаль». Стороны расторгли соглашение по взаимной договоренности, уточняет пресс-служба саудовского клуба. Весной 2020 года кандидатуру Жардима рассматривал московский «Спартак».

В итоге позже, уже летом прошлого года, португальский специалист возглавил саудовский «Аль-Хилаль». Он добился пятнадцати побед в 26 проведенных матчах, но этого было сочтено недостаточно и в итоге с Жардимом попрощались. Теперь тренировать «Аль-Хилаль» будет аргентинский специалист Рамон Диас, который уже работал с клубом в период с 2016 по 2018 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аль-Хилаль Леонарду Жардим
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
01:49 · Кубок Азии
Жардим больше не является тренером «Аль-Хилаля»
07 Мая
20:26 · Кубок Азии
В пятницу стартует ещё один чемпионат, его покажет российский телеканал 1
06 Апреля
18:13 · Кубок Азии
​Сборная ОАЭ уволила тренера – он не провёл ни одного матча
15 Февраля
22:15 · Кубок Азии
Вратарь сборной Узбекистана признался в употреблении допинга
02 Февраля
15:33 · Кубок Азии
Игроки сборной Японии навели порядок в раздевалке после финала Кубка Азии фото
01 Февраля
18:53 · Кубок Азии
Сборная Катара впервые выиграла Кубок Азии 3
00:08 · Кубок Азии
Япония - Катар: прогноз на финальный матч Кубка Азии
29 Января
18:58 · Кубок Азии
Сборная Катара разгромила Эмираты по пути в финал
18:51 · Кубок Азии
Болельщики забросали игроков сборной Катара после гола в ворота ОАЭ видео
16:28 · Кубок Азии
Катар - ОАЭ - 4:0 (завершён)
28 Января
19:04 · Кубок Азии
Сборная Японии разгромила Иран и вышла в финал Кубка Азии
16:30 · Кубок Азии
Иран - Япония - 0:3 (закончен)
25 Января
21:05 · Кубок Азии
Азия получит нового чемпиона: сборная Австралии проиграла Эмиратам
17:56 · Кубок Азии
Сборная Катара выбила Южную Кореи из Кубка Азии
09:11 · Кубок Азии
Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая официально
Все новости
Рекомендуем