Жардим больше не является тренером «Аль-Хилаля»

Бывший наставник «Монако» Леонарду Жардим больше не тренирует саудовский «Аль-Хилаль». Стороны расторгли соглашение по взаимной договоренности, уточняет пресс-служба саудовского клуба. Весной 2020 года кандидатуру Жардима рассматривал московский «Спартак».

В итоге позже, уже летом прошлого года, португальский специалист возглавил саудовский «Аль-Хилаль». Он добился пятнадцати побед в 26 проведенных матчах, но этого было сочтено недостаточно и в итоге с Жардимом попрощались. Теперь тренировать «Аль-Хилаль» будет аргентинский специалист Рамон Диас, который уже работал с клубом в период с 2016 по 2018 год.