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Хамес - о переходе в «Аль-Райян»: «Новая возможность жить и наслаждаться»

24 Сентября 2021 • 08:33 Комментировать (1)

Полузащитник Хамес Родригес, который недавно сменил «Эвертон» на «Аль-Райян», высказался по поводу своего перехода в катарский клуб.

В своём «Твиттер» футболист написал, что переход в Катар - это новая возможность жить и наслаждаться для него. Также он поблагодарил свой клуб за новый опыт.

Напомним, что Хамес перешёл в «Аль-Райян» за восемь миллионов евро и подписал контракт до середины 2024 года. В новом клубе он будет выступать под десятым номером. В контракте колумбийца также есть пункт, который позволяет ему в любой момент перейти в «ПСЖ» бесплатно.

В прошлом сезоне на счету Хамеса 23 матча в АПЛ, в которых он забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хамес Родригес Аль-Райян
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
24 Сентября 2021 в 10:42
Рос.клубы прокакали возможность взять Хамеса. А ведь именно такие леги поднимают престиж и уровень чемпионата.
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