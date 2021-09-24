Хамес - о переходе в «Аль-Райян»: «Новая возможность жить и наслаждаться»

Полузащитник Хамес Родригес, который недавно сменил «Эвертон» на «Аль-Райян», высказался по поводу своего перехода в катарский клуб.

В своём «Твиттер» футболист написал, что переход в Катар - это новая возможность жить и наслаждаться для него. Также он поблагодарил свой клуб за новый опыт.

Напомним, что Хамес перешёл в «Аль-Райян» за восемь миллионов евро и подписал контракт до середины 2024 года. В новом клубе он будет выступать под десятым номером. В контракте колумбийца также есть пункт, который позволяет ему в любой момент перейти в «ПСЖ» бесплатно.

В прошлом сезоне на счету Хамеса 23 матча в АПЛ, в которых он забил шесть голов и отдал пять результативных передач.