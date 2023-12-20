Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Международный кубок чемпионов

Венгер прокомментировал изменения в формате клубного чемпионата мира

20 Декабря 2023 • 01:20 Комментировать

С 2025 года клубный чемпионат мира претерпит большие изменения, и бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал эти изменения.

- Я положительно отношусь к этим изменениям. Формат клубного чемпионата мира сродни тому, в котором играют сборные - это огромный толчок для развития и престижа клубного футбола. Он станет глобальным, игроки со всего мира смогут показать себя всем зрителям мира. Уверен, болельщики ждут этих перемен с большим нетерпением, - цитирует слова Венгера итальянское новостное агентство ITASportPress.

Арсен Венгер тренировал лондонский «Арсенал» с 1996 по 2016 год.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Рекомендуем