Венгер прокомментировал изменения в формате клубного чемпионата мира

С 2025 года клубный чемпионат мира претерпит большие изменения, и бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал эти изменения.

- Я положительно отношусь к этим изменениям. Формат клубного чемпионата мира сродни тому, в котором играют сборные - это огромный толчок для развития и престижа клубного футбола. Он станет глобальным, игроки со всего мира смогут показать себя всем зрителям мира. Уверен, болельщики ждут этих перемен с большим нетерпением, - цитирует слова Венгера итальянское новостное агентство ITASportPress.

Арсен Венгер тренировал лондонский «Арсенал» с 1996 по 2016 год.