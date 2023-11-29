Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Международный кубок чемпионов

​Победитель клубного чемпионата мира в 2025 году получит 100 миллионов евро

29 Ноября 2023 • 03:30 Комментировать

Клубный чемпионат мира должен был состояться еще в 2021 году, но из-за коронавируса был перенесен на 2025 год и пройдет в Соединенных Штатах Америки. В нем примут участие 32 клуба со всего мира - двенадцать будут представлять Европу, шесть из Южной Америки, пять из Азии, два из Африки, шесть из Северной и Центральной Америки, а также один из Австралии.

Призовой фонд турнира составит два миллиарда евро, из которых победителю достанутся 100 миллионов. Уже известны шесть европейских клубов, которые сыграют в турнире - «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Интер», «Бавария» и «ПСЖ».


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Клубный Чемпионат Мира
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Рекомендуем