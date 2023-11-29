​Победитель клубного чемпионата мира в 2025 году получит 100 миллионов евро

Клубный чемпионат мира должен был состояться еще в 2021 году, но из-за коронавируса был перенесен на 2025 год и пройдет в Соединенных Штатах Америки. В нем примут участие 32 клуба со всего мира - двенадцать будут представлять Европу, шесть из Южной Америки, пять из Азии, два из Африки, шесть из Северной и Центральной Америки, а также один из Австралии.

Призовой фонд турнира составит два миллиарда евро, из которых победителю достанутся 100 миллионов. Уже известны шесть европейских клубов, которые сыграют в турнире - «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Интер», «Бавария» и «ПСЖ».