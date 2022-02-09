Европейские клубы не проигрывают в клубном чемпионате мира уже десять лет

Лондонский «Челси» уверенно пробился в финал клубного чемпионата мира, переиграв в Абу-Даби саудовский «Аль-Хиляль» благодаря мячу нападающего Ромелу Лукаку. Эта победа стала уже 28-й в последних 29 играх в рамках клубного чемпионата мира для европейских клубов.

Единственное поражение имело место в 2012 году - причем, по иронии судьбы, проиграл тогда как раз таки «Челси», выступавший в качестве победителя Лиги чемпионов-2012. Тогда лондонцы уступили с минимальным счетом в финальном матче бразильскому клубу «Коринтианс».

Клубный чемпионат мира был организован в 2000 году, спустя пять лет, в 2005, его реорганизовали, объединив с Межконтинентальным кубком.