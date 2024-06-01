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Чемпионат Европы по футболу 2020

Санчо заявил, что до сих пор переживает из-за критики после Евро-2020

01 Июня 2024 • 09:42 Комментировать

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо признался, что до сих пор не может забыть оскорбления в свой адрес после финального матча чемпионата Европы – 2020.

«Я еще не полностью восстановился после этого. Стараюсь окончательно оставить это в прошлом. Мне очень неприятно получать такую негативную реакцию в свой адрес. Не мог подумать, что подобное возможно в Лондоне, когда я защищаю цвета своей страны», - передает слова Джедона CNN.

Напомним, что в финальном матче с Италией Санчо не смог реализовать удар в серии послематчевых пенальти. «Скуадра адзурра» тогда победила и стала чемпионом Европы.

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Боруссия Дортмунд Сборная Англии Джедон Санчо ещё теги
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