Санчо заявил, что до сих пор переживает из-за критики после Евро-2020

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо признался, что до сих пор не может забыть оскорбления в свой адрес после финального матча чемпионата Европы – 2020.

«Я еще не полностью восстановился после этого. Стараюсь окончательно оставить это в прошлом. Мне очень неприятно получать такую негативную реакцию в свой адрес. Не мог подумать, что подобное возможно в Лондоне, когда я защищаю цвета своей страны», - передает слова Джедона CNN.

Напомним, что в финальном матче с Италией Санчо не смог реализовать удар в серии послематчевых пенальти. «Скуадра адзурра» тогда победила и стала чемпионом Европы.