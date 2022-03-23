Россия включена: Стал известен полный список претендентов на проведение Евро-2028

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщила, когда станет известна страна хозяйка, которая проведет чемпионат Европы 2028 года.

На официальном сайте организации написано, что Россия, Турция и Великобритания совместно с Республикой Ирландия подали заявки на проведение ЧЕ-2028. Италия, Россия и Турция подали заявки на проведение ЧЕ-2032.

Назначение организаторов чемпионата Европы 2028 и 2032 года будет произведено в сентябре 2023 года.

Сборная Италии является действующим чемпионом Евро-2020. В финале команда Роберто Манчини победила Англию.