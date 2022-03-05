Совместная заявка Великобритании и Ирландии на Евро-2028 - без конкурентов

Великобритания и Ирландия остаются без конкурентов в борьбе за право проведения Евро-2028. Как уточняет Daily Mail, Россия по известным причинам выбывает из игры, а Турция готовится снять свою заявку, разуверившись в своей способности потягаться в этом смысле с заявкой Великобритании и Ирландии.

И, хотя решение должно быть объявлено лишь во второй половине 2023 года, неформально оно уже принято - осталось лишь проверить соответствие кандидатов некоторым организационным требованиям, что, в сущности, является формальностью.

В 1996 году Англия уже принимала Чемпионат Европы, а за тридцать лет до этого, в 1966, стала чемпионом мира у себя на родине.