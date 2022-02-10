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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дивеев: На Евро-2020 должны были спокойно выходить из группы

10 Февраля 2022 • 01:21 Комментировать

Прошлогодний Евро-2020 сложился для сборной России не очень удачно - она выиграла матч с финнами, но потерпела серьезную неудачу во встрече с датчанами, проиграв со счетом 1:4. Игорь Дивеев, защитник российской сборной и московского ЦСКА, считает произошедшее крупной неудачей. По его словам, российская сборная могла выходить из группы, даже несмотря на силу датчан.

- Считаю, что спокойно могли выходить из группы, но не получилось. С датчанами могли не пропускать первый гол, когда нам с тридцати метров ударили в «девятку». Думаю, все по-другому бы сложилось, - приводит слова Дивеева «Спорт-Экспресс».

До сих пор лучшим результатом российской сборной остается третье место на памятном Евро-2008, когда команду тренировал голландский специалист Гус Хиддинк.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Дивеев
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