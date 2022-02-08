Италия подала заявку на проведение Евро-2032

Италия выразила намерение провести чемпионат Европы, который должен состояться в 2032 году. Об этом сообщается на официальном сайте федерации футбола страны.

Как сообщает источник, ради организации мундиаля в Италии хотят провести модернизацию действующих стадионов, а также готовы построить новые футбольные арены. В стране отметили, что одними из первых подали заявку на проведение престижного турнира среди национальных команд.

Чемпионат Европы дважды проводился на территории Италии. Это происходило в 1968 и 1980 годах.

Напомним, что итальянцы являются действующими чемпионами Европы.