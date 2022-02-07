​Великобритания и Ирландия подают совместную заявку на проведение Евро-2028

Великобритания и Ирландия объявили о подаче заявки на проведение чемпионата Европы в 2028 году. Об этом в понедельник сообщил Sky Sports. Отмечается, что бороться за право принять чемпионат мира в 2030 году британцы и ирландцы не намерены.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы. Они постараются защитить титул на турнире 2024 года, который пройдёт на территории Германии.

Ближайший крупный футбольный форум пройдёт в ноябре-декабре текущего года в Катаре. Там состоится чемпионат мира. Сборная России будет бороться за путёвку на мундиаль в стыковых играх в конце марта.