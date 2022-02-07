Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Европы по футболу 2020

​Великобритания и Ирландия подают совместную заявку на проведение Евро-2028

07 Февраля 2022 • 14:47 Комментировать

Великобритания и Ирландия объявили о подаче заявки на проведение чемпионата Европы в 2028 году. Об этом в понедельник сообщил Sky Sports.  Отмечается, что бороться за право принять чемпионат мира в 2030 году британцы и ирландцы не намерены.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы. Они постараются защитить титул на турнире 2024 года, который пройдёт на территории Германии.

Ближайший крупный футбольный форум пройдёт в ноябре-декабре текущего года в Катаре. Там состоится чемпионат мира. Сборная России будет бороться за путёвку на мундиаль в стыковых играх в конце марта.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Евро-2028
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Февраля
14:47 · Чемпионат Европы 2020
​Великобритания и Ирландия подают совместную заявку на проведение Евро-2028
19 Января
11:26 · Чемпионат Европы 2020
Депутат Госдумы: «У России хорошие шансы на проведение Евро-2032» 2
17 Января
21:41 · Чемпионат Европы 2020
Врачи сборной Дании получили приз за человеческие качества на церемонии премии FIFA The Best
06 Января
22:22 · Чемпионат Европы 2020
Матчи Евро-2020 были самыми популярными на Первом канале
04 Января
20:20 · Чемпионат Европы 2020
Эриксен: «Я был мертв пять минут»
03 Января
16:52 · Чемпионат Европы 2020
Инфантино предположил, что чемпионат Европы тоже можно проводить раз в два года
25 Декабря
19:02 · Чемпионат Европы 2020
Филлипс: «После гола Шоу в финале Евро подумал, что мы разнесём Италию» 2
23 Октября
10:35 · Чемпионат Европы 2020
Жоржиньо - о промахе с пенальти в финале чемпионата Европы: «Был уверен, что Сака не забьёт» 1
14 Октября
09:02 · Чемпионат Европы 2020
Сборной Англии грозит наказание за шабаш фанатов во время финала Евро-2020 1
12 Октября
17:19 · Чемпионат Европы 2020
​УЕФА принимает заявки на проведение Евро-2028
07 Октября
13:41 · Чемпионат Европы 2020
Объявлена дата жеребьёвки отборочного этапа Евро-2024
06 Октября
19:50 · Чемпионат Европы 2020
​В УЕФА высказались по поводу ролика с картой, на которой Крым изобразили как часть Украины 1
12:41 · Чемпионат Европы 2020
Стерлинг недоволен вторым местом на Евро 4
05 Октября
23:34 · Чемпионат Европы 2020
УЕФА оформил Крым как часть Украины во время презентации нового логотипа Евро-2024 1
14:55 · Чемпионат Европы 2020
Кафанов: «У Сафонова мало международного опыта»
Все новости
Рекомендуем