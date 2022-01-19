Депутат Госдумы: «У России хорошие шансы на проведение Евро-2032»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что Россия планирует побороться за право проведения чемпионата Европы-2032. Экс-чемпионка Олимпиады поддержала эту инициативу.

«Заявку надо подавать и приложить максимум усилий, чтобы ее одобрили. У России хорошие шансы на проведение Евро-2032. Опыт у нас огромный, инфраструктура на уровне», - рассказала Журова в беседе с корреспондентом Sport24.

Напомним, что не так давно в России состоялся чемпионат мира по футболу. Мундиаль прошел в 2018 году, его триумфатором стала сборная Франции.

Ближайший чемпионат Европы состоится в 2024 году. Континентальный турнир примет Германия. Действующим чемпионом является Италия.