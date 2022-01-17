Врачи сборной Дании получили приз за человеческие качества на церемонии премии FIFA The Best

Врачи сборной Дании получили специальный приз за человеческие качества на церемонии FIFA The Best – медперсонал удостоился награды за героическое спасение жизни полузащитника команды Кристиана Эриксена.

Напомним, что инцидент случился во время одного из матчей чемпионата Европы. Датчанин пережил остановку сердца, а медикам пришлось возвращать его в сознание прямо на футбольном поле. После того случая игрок перенес операцию – теперь он будет выступать на высоком уровне с кардиостимулятором.

Текстовая онлайн-трансляция церемонии награждения доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru.