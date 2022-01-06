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Чемпионат Европы по футболу 2020

Матчи Евро-2020 были самыми популярными на Первом канале

06 Января 2022 • 22:22 Комментировать

Первый канал подвёл итоги 2021 года, назвав лучшие передачи и эфиры за последние 12 месяцев. Видеоролики, созданные Первым каналом были просмотрены в Интернете 6,6 млрд раз. Примечательно, что поединки футбольного чемпионата Европы, проходившие в июне и июле, были самыми популярными эфирными событиями, собрав 48 млн просмотров. На второй строчке в этом рейтинге Гран-при по фигурному катанию, в пятерку попал и чемпионат России по этому виду спорта.

Если брать во внимание отдельные ролики, то вне конкуренции некоторые выпуски «Вечернего Урганта». Также популярны записи передачи «Голос.Дети».

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Первый Канал
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