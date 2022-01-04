Эриксен: «Я был мертв пять минут»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен готовится к возобновлению карьеры и проводит тренировки в Швейцарии. После событий матча с Финляндией на Евро-2020 Эриксен больше не выходил на поле, так как в Италии нельзя играть с имплантированным дефибриллятором. К тому же «Интер» расторг контракт с футболистом.

- Странная ситуация. Я не думал, что мне будут присылать цветы, потому что я был мертв пять минут. Необычные, но милые поступки, - приводит слова датчанина Footbal Italia.

- Мне все еще пишут. Я благодарю всех, кого встречаю лично, я благодарен врачам, партнерам и их семьям. Благодарю болельщиков, присылавших тысячи писем и букетов, тех, кто меня встречал на улицах Италии и Дании. Спасибо всем за поддержку, она помогла пройти всё это, - добавил Эриксен.