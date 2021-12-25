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Чемпионат Европы по футболу 2020

Филлипс: «После гола Шоу в финале Евро подумал, что мы разнесём Италию»

25 Декабря 2021 • 19:02 Комментировать

Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс вспомнил свой самый важный матч в жизни, рассказав, какие чувства он испытывал в финале чемпионата Европы против Италии. Напомним, что тогда судьба трофея решилась лишь в серии послематчевых пенальти.

«Мы повели уже на второй минуте благодаря голу Люка Шоу. В тот момент я подумал, что мы забьем еще три-четыре мяча. Был уверен, что мы разнесём итальянцев. Но потом они начали играть так, что мне пришлось проговаривать: «Как же они хороши», - цитирует футболиста издание Daily Mail.

Стоит добавить, что Филлипс весь турнир провел в качестве ключевого игрока в опорной зоне английской национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Англии Кэлвин Филлипс
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