Филлипс: «После гола Шоу в финале Евро подумал, что мы разнесём Италию»

Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс вспомнил свой самый важный матч в жизни, рассказав, какие чувства он испытывал в финале чемпионата Европы против Италии. Напомним, что тогда судьба трофея решилась лишь в серии послематчевых пенальти.

«Мы повели уже на второй минуте благодаря голу Люка Шоу. В тот момент я подумал, что мы забьем еще три-четыре мяча. Был уверен, что мы разнесём итальянцев. Но потом они начали играть так, что мне пришлось проговаривать: «Как же они хороши», - цитирует футболиста издание Daily Mail.

Стоит добавить, что Филлипс весь турнир провел в качестве ключевого игрока в опорной зоне английской национальной команды.