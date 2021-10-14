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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборной Англии грозит наказание за шабаш фанатов во время финала Евро-2020

14 Октября 2021 • 09:02 Комментировать (1)

Сборная Англии может провести один из своих следующих матчей при пустых трибунах по причине неподобающего поведения своих болельщиков.

УЕФА заслушает рапорты касаемо беспорядков, случившихся во время финального матча чемпионата Европы между командами Англии и Италии (1:1, 3:2 по пенальти).

Как известно, на трибуны «Уэмбли» тогда смогла прорваться толпа безбилетников, нарушив правила безопасности и спровоцировав стражей порядка и стюардов.

Согласно информации BBC, «трём львам» грозит проведение следующего домашнего матча при пустых трибунах. Финальный вердикт УЕФА по этому делу будет вынесен не ранее 18 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии евро-2020
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Комментарии (1)
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NOBODY
14 Октября 2021 в 09:12
шабаш фанатов - я думал ведьмы прилетели или кто-нибудь от Гарри Поттера...
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