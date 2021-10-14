Сборной Англии грозит наказание за шабаш фанатов во время финала Евро-2020

Сборная Англии может провести один из своих следующих матчей при пустых трибунах по причине неподобающего поведения своих болельщиков.

УЕФА заслушает рапорты касаемо беспорядков, случившихся во время финального матча чемпионата Европы между командами Англии и Италии (1:1, 3:2 по пенальти).

Как известно, на трибуны «Уэмбли» тогда смогла прорваться толпа безбилетников, нарушив правила безопасности и спровоцировав стражей порядка и стюардов.

Согласно информации BBC, «трём львам» грозит проведение следующего домашнего матча при пустых трибунах. Финальный вердикт УЕФА по этому делу будет вынесен не ранее 18 октября.