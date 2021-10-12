​УЕФА принимает заявки на проведение Евро-2028

На официальном сайте УЕФА появилась информация о начале приёма заявок на проведение чемпионата Европы 2028 года. Страны, которые хотят принять континентальный футбольный форум, должны подать заявку до марта 2022 года.

УЕФА отмечает, что заявки могут быть совместными, если страны расположены компактно с точки зрения географии. При этом автоматическая квалификация на Евро-2028 гарантируется не более двум сборным из стран, которые будут принимать турнир.

Каждая заявка должна соответствовать требованиям по стадионам. Так, например, как минимум один стадион должен вмещать не менее 60 тысяч зрителей и ещё как минимум один (а предпочтительно два) – не менее 50 тысяч зрителей.

Кто будет принимать Евро-2028, будет объявлено в сентябре 2023 года.